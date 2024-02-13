مسئولیت اجتماعی شرکت های صنعتی دربخش گردشگری توجیه اقتصادی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی فداکار، در بازدید از غرفه کرمان در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران عنوان کرد: سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری، سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصادی هم محسوب می‌شود.

وی، یکی از حوزه‌های مناسب برای ورود شرکت‌های صنعتی در قالب مسئولیت‌های اجتماعی را بخش گردشگری دانست و گفت: مسئولیت اجتماعی شرکت‌های صنعتی در بخش گردشگری، بازگشت اقتصادی هم دارد.

استاندار کرمان به مجموعه تفریحی گهرپارک اشاره داشت و افزود: شرکت مس هم می‌تواند کارهای بزرگی در به فعلیت رساندن ظرفیت‌های موجود از جمله دره راگه و یا تقویت و معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان انجام دهد.

فداکار، تصریح کرد: ساختمان‌های تاریخی و میراثی زیادی در استان داریم که مرمت و نگهداری آنها هزینه‌بر هستند و صنایع در قالب مسئولیت‌های اجتماعی می‌توانند به تجهیز و ایجاد زیرساخت‌ها برای مناطق گردشگری کمک دهند.

استاندارکرمان به چهارفصل بودن و تنوع اقلیمی استان اشاره داشت و گفت: شرکت‌ها می‌توانند برای تجهیز زیرساختی مجموعه گردشگری و انگیزه دادن به فعالان این حوزه سرمایه‌گذاری کنند.

گفتنی است، استان کرمان در هفدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران در مجموعه بخش خصوصی و شهرداری‌ها با حضور در این نمایشگاه، ضمن معرفی فرصت‌های گردشگری، بسته‌های سرمایه‌گذاری خود را در این صنعت عرضه می‌کند.