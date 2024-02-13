برنامه برای تبدیل بحران بازنشستگی به فرصت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مسکنی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در مراسم رونمایی از خدمات نوین و دستاوردهای ارزش آفرین صندوق بازنشستگی اظهارداشت: سال‌ها بازنشستگان در نقاط مختلف خدمت کردند و اکنون زمان خدمت به آنها است و این موضوع حائز اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه همواره دو سوال در صندوق بازنشستگی مطرح است، افزود: آیا بحران بازنشستگی وجود دارد و آیا باید صندوق را به سمتی باید برد که تمام شود یا باید با مجاهدت راه را باز کرد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: می‌توان صندوق‌ها را در ریل حل مسائل استراتژیک قرار داد و هرجا نیاز بوده علیرغم مشکلات، مجاهدانه اقدامات صورت گرفته است. می‌توان بحران بازنشستگی را به فرصت تبدیل کرد فقط کافی است که باور داشته باشیم و سالمندان و بازنشستگان فرصت برای صندوق بازنشستگی کشوری هستند.

مسکنی گفت: پرداخت دو میلیون و ۲۰۰ مستمری بگیر از فرصت صندوق است که با دیجیتالی کردن اقتصاد می‌توان از آن بهره برد. اصلاح شاخص‌های بیمه‌ای هم فرصت است ۶۳۲ هزارکارمند زیر ۱۵ سال خدمت داریم که ورودی آنها برای صندوق بازنشستگی نیست و اگر ورودی بیاید فرصت است. بهره وری و سود شرکت‌ها هم حائز اهمیت است.

وی بیان داشت: امروز ۴۷ تفاهم نامه در راستای تبادل ظرفیت‌ها انجام و در ماه‌های اخیر هم ۱۲۴ پروژه نوین و دستاورد ارزش آفرین مد نظر قرار گرفت و امروز رونمایی شد.