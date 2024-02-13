بزرگترین نعمت کشور آزادی بدون سایه دشمنان است

به گزارش خبرنگارمهر، ابوالفضل توسلی، صبح امروز سه شنبه در مراسم بزرگداشت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران که با حضور مسؤولان، دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان در این مرکز آموزشی برگزار شد، با بیان اینکه انقلاب اسلامی حرکتی مقدس و خودجوش بود که مردم مسلمان ایران پدید آوردند، افزود: بخش عمده تلاشهای دشمنان در ایجاد یأس و القای ناامیدی، رخنه در وحدت و همدلی مردم قرار دارد و با تزریق القائات شوم سعی در جلوه دادن ناکارآمدی حکومت دینی و ضربه زدن به پایهها و ارزشهای نظام مقدس اسلامی دارند که با بصیرت و دشمنشناسی مردم ایران بویژه نسل جوان و دانشجو همچون گذشته در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام خواهند ماند.
وی با اشاره به اینکه در جشن چهل و پنجمین بهار پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تمام آحاد جامعه از هر قشر و مذهبی با مشتهای گره کرده شعار «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» سر دادند، اظهار کرد: ۲۲ بهمن برای مردم تاریخ تولد انقلاب است، انقلابی که اسلام ناب را زنده و حکمرانی خدا را جایگزین حکمرانی طاغوت کرد.
وی با تاکید بر این مطلب که بزرگترین نعمت کشور، امنیت و آزادی بدون سایه دشمنان است، گفت: انقلاب اسلامی امروز نسلهای جوانی دارد که پیش برنده و پیشران و موتور محرک انقلاب اسلامی هستند.
رئیس دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان ادامه داد: مراسم جشن چهل و پنجمین فجر پیروزی انقلاب در این دانشگاه در راستای اجرای سیاستهای اصلی این دانشگاه به عنوان دانشگاهی جامعه محور و مساله محور برنامه ریزی شده است.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در یازدهم اسفندماه جاری، گفت: باید بدانیم در انتخابات، به دنبال چه موضوع و هدفی هستیم، تمام تلاش مسؤولان و متولیان بر این هست تا ایرانی آباد و پیشرفته داشته باشیم و به نهایت هدف خود یعنی تحقق تمدن نوین اسلامی دست یابیم که لازمه آن وجود مدیران اصلح و کارآمد است.
توسلی بیان کرد: برای انتخاب مدیران اصلح و کارآمد نیازمند انتخابی درست هستیم در این زمینه باید از چراغ راه مسلمانان یعنی قرآن، روایات ائمه و امامین انقلاب بهرهگیری کرد تا با شناخت معیارهای اصلح تحقیق و تفحص افراد کارآمد را بشناسیم.
وی تاکید کرد: مؤمن بودن، تقوا، خداشناسی، داشتن نگاه توحیدی، کار برای رضای خدا، خدمت به خلق مردم برای آبادانی کشور، عدالت خواهی، فساد ستیزی، داشتن تفکر انقلابی و جهادی، روحیه امید بخشی و ایده آفرین، جوان گرایی، مردمی بودن و دور از اشرافیت از شاخصهای انتخاب اصلح به شمار میرود.
انقلاب اسلامی ایران ثمره مقاومت ملت ایران است
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان هم در این مراسم، گفت: انقلاب اسلامی ایران ثمره مقاومت ملت ایران است.
حجت الاسلام والمسلمین محمد باقر حیدری نسب، افزود: مقاومت از کلیدواژههایی هست که به برکت انقلاب اسلامی ایران، فراگیر شد اما بنیان مقاومت و اساس مقاومت اسلامی، به بلندای تاریخ اسلام است.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران ثمره مجاهدت مجاهدان، ایثار ایثارگران و مقاومت ملت ایران هست، گفت: انقلاب ما انقلاب فرهنگی بود و با شعار الله اکبر آغاز شد و دشمن نیز بر همین اساس فرهنگ ما را هدف گرفته است.
شایان ذکر است مراسم جشن چهل و پنجمین فجر پیروزی انقلاب در دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان با اجرای برنامههای متنوع دف و مولودی، شعبده بازی مهیج، اجرای تئاتر طنز و استندآپ کمدی، مسابقه و اهدای هدیه به رسم یاد بود به دانشجویان برگزار شد.
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