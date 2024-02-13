به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد در دیدار با پاسداران استان یزد به مناسبت میلاد امام حسین(ع) و گرامیداشت روز پاسدار اظهار داشت: این روز را علاوه بر پاسداران غیور انقلاب اسلامی، به رهبر معظم انقلاب به خاطر داشتن چنین فرزندان و نیروهای آماده و پا به رزم و وارسته تبریک می گویم.

امام جمعه یزد از پاسداران به عنوان نیروهای مقاوم و شهادت طلب یاد کرد و گفت: امیدواریم به یاری خدا پرچم این انقلاب توسط پاسداران انقلاب اسلامی به دست منجی عالم بشریت سپرده شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز مبارزات انقلاب اسلامی بیان داشت: تجربیاتی که امام در قم به دست آورد، در طول مسیر مبارزات بسیار کارگشا بود و امام بررسی‌های لازم در برهه‌های مختلف از مشروطه تا وقایع زمان خود را به درستی رصد و تحلیل کرده بود.

آیت‌الله ناصری با اشاره به اینکه آغاز چنین مبارزاتی به ویژگی هایی نیاز دارد، افزود: اعتقاد به مسیر، مقاومت و شجاعت همچنین مراقبت از گرفتار نشدن در دام انحرافات، ویژگی است که در انقلاب‌ها باید مدنظر باشد.

وی ادامه داد: انحراف در مسیر، مقدمات نفوذ دشمن را فراهم می کند و نتیجه این نفوذ شکست است که نمونه آن را در انقلاب مشروطه دیدیم اما امام در این موارد تجربیات و اندوخته های خود را به کار گرفت و با برنامه ریزی دقیق در این حوزه پیش رفت.

نماینده ولی فقیه در استان یزد یادآور شد: امام راحل در دوران مبارزات انقلاب هم مقاومت هم مراقبت داشت و ابتدا در این مسیر به تنهایی قدم گذاشت و نه تنها همراهی نداشت بلکه همواره افراد و گروه هایی که همواره آیه یأس می خوانند، حضور داشتند.

وی عنوان کرد: انقلاب امام مراحلی نظیر روشنگری و برنامه دهی داشت و آنجا که مردم از اسلام و امام حسین(ع) چندان اطلاعاتی نداشتند، امام به روشنگری و بیان مسائل در این حوزه پرداخت و مبارزات خود را از سال ۱۳۴۰ آغاز کرد هر چند که قبل از آن در سال ۱۳۲۳ کتابی نوشت که در مورد رضاخان روشنگری‌هایی کرد.

امام جمعه یزد به سیر مبارزات امام خمینی(ره) در طول دو سه دهه پرداخت و افزود: امام راحل همواره در مسیر خود ثابت قدم بود و در همه مراحل به خدا متکی بود.

سردار حسین زارع کمالی، فرمانده سپاه الغدیر نیز در این دیدار روز پاسدار را به پیشکسوتان جهاد و شهادت استان یزد از جمله سردار فتوحی، سردار فرهنگ دوست، سردار میرحسینی و ... تبریک گفت.

در این مراسم از سوی فرمانده سپاه الغدیر استان یزد، آیت‌الله ناصر به عنوان پاسدار انقلاب اسلامی تجلیل شد همچنین از پاسداران پیشکسوت استان یزد از جمله سردار میرحسینی، سردار فتوحی و سردار فرهنگ دوست و پاسداران برتر سال ۱۴۰۲ تجلیل شد.