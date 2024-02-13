حریفان واترپلو ایران در مسابقات رده های سنی آسیا مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، قرعه کشی مسابقات واترپلو قهرمانی رده های سنی آسیا ۲۰۲۴_ به میزبانی شهر کلارک فیلیپین برگزار شد.
در این دوره از مسابقات ۱۰ تیم حضور دارند که در ۲ گروه ۵ تیمی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. پس از برگزاری قرعه کشی این مسابقات، تیم ملی واترپلو زیر ۱۸ سال ایران در گروه دوم (B) با تیمهای مالزی، قزاقستان، سریلانکا و سنگاپور همگروه شد.
همچنین در گروه A این مسابقات تیمهای ازبکستان، چین، تایلند، ژاپن و عربستان صعودی با یکدیگر به رقابت میپردازند.
مسابقات قهرمانی رده های سنی آسیا ۷ الی ۱۹ اسفند سال ۱۴۰۲ در شهر کلارک فیلیپین برگزار میشود که طبق برنامه ریزی صورت گرفته رقابتهای واترپلو ۱۳ الی ۱۹ اسفند ماه پیگیری خواهد شد.
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