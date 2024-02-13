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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۲۰

حریفان واترپلو ایران در مسابقات رده های سنی آسیا مشخص شدند

حریفان واترپلو ایران در مسابقات رده های سنی آسیا مشخص شدند

بر اساس قرعه کشی رقابت های واترپلو رده های سنی آسیا، تیم ایران با مالزی، قزاقستان، سریلانکا و سنگاپور همگروه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرعه کشی مسابقات واترپلو قهرمانی رده های سنی آسیا ۲۰۲۴_ به میزبانی شهر کلارک فیلیپین برگزار شد.

در این دوره از مسابقات ۱۰ تیم حضور دارند که در ۲ گروه ۵ تیمی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. پس از برگزاری قرعه کشی این مسابقات، تیم ملی واترپلو زیر ۱۸ سال ایران در گروه دوم (B) با تیم‌های مالزی، قزاقستان، سریلانکا و سنگاپور همگروه شد.

همچنین در گروه A این مسابقات تیم‌های ازبکستان، چین، تایلند، ژاپن و عربستان صعودی با یکدیگر به رقابت میپردازند.

مسابقات قهرمانی رده های سنی آسیا ۷ الی ۱۹ اسفند سال ۱۴۰۲ در شهر کلارک فیلیپین برگزار می‌شود که طبق برنامه ریزی صورت گرفته رقابت‌های واترپلو ۱۳ الی ۱۹ اسفند ماه پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 6023159

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