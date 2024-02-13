پیشرفت و توسعه چهارمحال و بختیاری مد نظر است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حیدری صبح سه شنبه در نشست صمیمی کاندیداهای مجلس با نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: جهاد تبیین مسئله بسیار مهمی است که در همه عرصه‌ها باید به آن توجه ویژه‌ای داشت و باید به گونه‌ای به آن عمل شد که دشمنان را مأیوس کرد.

وی با اشاره به اینکه همه ما دور هم جمع شدیم که برای پیشرفت استان بتوانیم کاری را انجام دهیم تصریح کرد: پیشرفت و توسعه استان در هر صورت در اولویت کاری ما قرار دارد و تمام تلاش خود را در این راستا به کار بسته‌ایم.

حیدری با اشاره به تفاوت‌های قبل و بعد از انقلاب اذعان داشت: انقلاب اسلامی پیشرفت‌های چشمگیری داشته است و در تمام زمینه‌ها در دنیا حرف برای گفتن دارد.

وی ادامه داد: اقدامات علمی و فناوری، تجهیزات پیشرفته در حوزه درمان، حضور در المپیادهای مطرح دنیا، پیشرفت در رشته‌های مهندسی و هوا و فضا، انرژی اتمی و فیزیکی، ساخت تمام دانش کامل چرخه سوخت، غنی سازی ۲٠ درصد، ثبت مقالات متعدد، تکنولوژی‌های ساخت سد و.... از پیشرفت‌هایی است که بعد از انقلاب شاهد آن هستیم.

وی به اقدامات استان چهارمحال و بختیاری بعد از انقلاب اشاره کرد و گفت: بیمه شدن ۱۶۵ هزار نفر، وجود ۵۱ هزار کارمند، فعالیت ۳۲ شهرک صنعتی، اتصال ۴۲٠ هزار خانوار به شبکه برق، ایجاد جاده‌های خاکی، آسفالت جاده‌های روستایی، تصفیه خانه آب و فاضلاب، ایجاد سد و بند خاکی و...... از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در استان چهارمحال و بختیاری بوده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه توسعه و پیشرفت استان وابسته به آب است گفت: با تلاش و پیگیری‌های مکرر آب‌رسانی به نیمی از جمعیت استان انجام شده، آب شرب و پایدار نیز فراهم شده است.



حیدری در بخش دیگر از صحبت‌های خود به مسئله سلامت انتخابات نیز اشاره کرد و اذعان داشت: کاندیدها باید در یک رقابت سالم و بدون هیچ تنشی انتخابات را برگزار کنند.