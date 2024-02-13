تشکیل ۱۹ شعبه برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، فرید نجف نیا پیش از ظهر سه شنبه در نشست تبیین قانون انتخابات و تقویت فضای اطلاع رسانی عمومی که در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز برگزار شد، انتخابات را یکی از بارزترین نمادهای مردم سالاری دانست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز عنوان کرد: اصحاب رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی با مطالبه گری، روشنگری و ارتقای آگاهی و دانش مردم، موجب تقویت بنیانهای مردمی میشوند.
وی با اشاره به اینکه نماد مقبولیت حاکمیت با حضور فهیمانه و هوشمندانه مردم ترسیم میشود، منابع و ذخایر و مردم را مؤلفههای قدرت کشور دانست و بیان کرد: تأثیرگذاری اصحاب رسانه حقیقتی انکار ناپذیر است که اگر کسی آن را کتمان کند، در واقع انصاف خود را کتمان کرده است.
نجف نیا مطرح کرد: در حالی به استقبال انتخابات میرویم که ستادهای مختلف پیگیری، پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در تمام شهرستانهای استان البرز فعال و تاکنون ۲۲ جلسه با ۱۰۹ مصوبه تشکیل شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز این موضوع را نشان دهنده عزم و اراده دستگاه قضائی استان برای کاهش و پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی دانست و ادامه داد: بی شک پیشگیری و روشنگری برای آلوده نشدن به خطا و جرایم هزینه کمتری دارد.
وی از تشکیل ۱۹ شعبه برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی در حوزههای قضائی مختلف استان البرز خبر داد و با اشاره به اینکه ۱۴ نفر با حفظ سمت عضو حقوقدان هیأتهای اجرایی هستند، گفت: تخلفات در این استان به حدی نرسیده که پرونده جدی تشکیل شود.
نجف نیا اضافه کرد: هدایتهای مسؤولان در این زمینه موجب شده نسبت به سایر استانها، در البرز پرونده کمتری در خصوص فضای انتخاباتی تشکیل شود. رهبر معظم انقلاب چهار راهبرد امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت سالم را برای انتخابات مطرح کردند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز با اشاره به اینکه رأی مردم امانت است، تصریح کرد: مسؤولان و افراد مختلفی در این زمینه مسؤولیت دارند که یکی از آنها دستگاه قضائی است که با رصد و پایش و دقت برای حفظ سلامت و امنیت انتخابات تلاش میکند.
وی با اشاره به فعالیت سامانه سجام (سامانه جامع ارتباطات مردمی قوه قضائیه) توضیح داد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه خلأ، تخلف و جرمی نسبت به هر شخصی میتوانند بدون هیچ هزینهای موضوع را به این سامانه گزارش دهند و مطمئن باشند که هویت آنها فاش نمیشود.
نجف نیا اظهار کرد: در سال گذشته ۷۳ درصد از گزارشهای مردمی به نتیجه رسید که امید است اصحاب رسانه با اطلاع رسانی بیشتر و بهتر این ظرفیت مردم محور، شهروندان دغدغه مند را از وجود چنین سامانهای مطلع کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز خاطرنشان کرد: انتظار داریم در این ایام رسانهها با رعایت اخلاق حرفهای و اصل بی طرفی در تبلیغات عمل و از انتشار مواردی که موجب ایجاد حاشیه برای نامزد یا سیستمی میشود به شدت پرهیز کنند.
وی با تاکید بر ضرورت کمک اصحاب رسانه به ایجاد آرامش در جامعه مطرح کرد: با توجه به نیاز کشور به مشارکت بالای همه تودههای مردمی از هر قشر و صنف و اندیشهای که برای سرافرازی نظام دغدغه دارد، رسانهها در جلب مشارکت حداکثری ایفای نقش کنند.
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