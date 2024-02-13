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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۵۲

معاون اجتماعی دادگستری کل البرز خبر داد؛

تشکیل ۱۹ شعبه برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی در البرز

تشکیل ۱۹ شعبه برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی در البرز

کرج- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل البرز از تشکیل ۱۹ شعبه برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی در حوزه‌های قضایی مختلف این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید نجف نیا پیش از ظهر سه شنبه در نشست تبیین قانون انتخابات و تقویت فضای اطلاع رسانی عمومی که در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز برگزار شد، انتخابات را یکی از بارزترین نمادهای مردم سالاری دانست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز عنوان کرد: اصحاب رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی با مطالبه گری، روشنگری و ارتقای آگاهی و دانش مردم، موجب تقویت بنیان‌های مردمی می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه نماد مقبولیت حاکمیت با حضور فهیمانه و هوشمندانه مردم ترسیم می‌شود، منابع و ذخایر و مردم را مؤلفه‌های قدرت کشور دانست و بیان کرد: تأثیرگذاری اصحاب رسانه حقیقتی انکار ناپذیر است که اگر کسی آن را کتمان کند، در واقع انصاف خود را کتمان کرده است.

نجف نیا مطرح کرد: در حالی به استقبال انتخابات می‌رویم که ستادهای مختلف پیگیری، پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در تمام شهرستان‌های استان البرز فعال و تاکنون ۲۲ جلسه با ۱۰۹ مصوبه تشکیل شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز این موضوع را نشان دهنده عزم و اراده دستگاه قضائی استان برای کاهش و پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی دانست و ادامه داد: بی شک پیشگیری و روشنگری برای آلوده نشدن به خطا و جرایم هزینه کمتری دارد.

وی از تشکیل ۱۹ شعبه برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی در حوزه‌های قضائی مختلف استان البرز خبر داد و با اشاره به اینکه ۱۴ نفر با حفظ سمت عضو حقوقدان هیأت‌های اجرایی هستند، گفت: تخلفات در این استان به حدی نرسیده که پرونده جدی تشکیل شود.

نجف نیا اضافه کرد: هدایت‌های مسؤولان در این زمینه موجب شده نسبت به سایر استان‌ها، در البرز پرونده کمتری در خصوص فضای انتخاباتی تشکیل شود. رهبر معظم انقلاب چهار راهبرد امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت سالم را برای انتخابات مطرح کردند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز با اشاره به اینکه رأی مردم امانت است، تصریح کرد: مسؤولان و افراد مختلفی در این زمینه مسؤولیت دارند که یکی از آنها دستگاه قضائی است که با رصد و پایش و دقت برای حفظ سلامت و امنیت انتخابات تلاش می‌کند.

وی با اشاره به فعالیت سامانه سجام (سامانه جامع ارتباطات مردمی قوه قضائیه) توضیح داد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه خلأ، تخلف و جرمی نسبت به هر شخصی می‌توانند بدون هیچ هزینه‌ای موضوع را به این سامانه گزارش دهند و مطمئن باشند که هویت آنها فاش نمی‌شود.

نجف نیا اظهار کرد: در سال گذشته ۷۳ درصد از گزارش‌های مردمی به نتیجه رسید که امید است اصحاب رسانه با اطلاع رسانی بیشتر و بهتر این ظرفیت مردم محور، شهروندان دغدغه مند را از وجود چنین سامانه‌ای مطلع کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز خاطرنشان کرد: انتظار داریم در این ایام رسانه‌ها با رعایت اخلاق حرفه‌ای و اصل بی طرفی در تبلیغات عمل و از انتشار مواردی که موجب ایجاد حاشیه برای نامزد یا سیستمی می‌شود به شدت پرهیز کنند.

وی با تاکید بر ضرورت کمک اصحاب رسانه به ایجاد آرامش در جامعه مطرح کرد: با توجه به نیاز کشور به مشارکت بالای همه توده‌های مردمی از هر قشر و صنف و اندیشه‌ای که برای سرافرازی نظام دغدغه دارد، رسانه‌ها در جلب مشارکت حداکثری ایفای نقش کنند.

کد مطلب 6023200

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