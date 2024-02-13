پروژه اصلاح خط انتقال آب لمزان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور افزود: این پروژه با هدف رفع مشکلات ناشی از فرسودگی شدید خط لوله قدیمی که سبب هدررفت آب، خاموشی آب شیرین کن و آسیب به زیرساخت های شهری می‌شد، انجام شده است.

به گفته وی، با بهره برداری از این خط انتقال، وضعیت آب شرب ۴ هزار نفر از ساکنان شهر لمزان بهبود یافته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت: عملیات بازسازی این خط به طول یکهزار متر، باعث جلوگیری از هدر رفت آب به میزان ۱۵۰ متر مکعب در شبانه، افزایش کیفیت و کمیت آب شرب و پایداری وضعیت آب شهر لمزان شده است.

حمزه پور افزود: شرکت آب و فاضلاب هرمزگان با توجه به اهمیت آب به عنوان عنصر حیاتی و حق مردم، برنامه ریزی های لازم را برای اجرای پروژه های اصلاح و نوسازی شبکه های آب در سایر مناطق انجام داده است و امیدواریم با تامین اعتبارات، این پروژه ها را نیز به اتمام برسانیم.