فعالیت تبلیغی ۱۲ هزار دانش آموخته حوزه علمیه خواهران استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین اجلاس سراسری موسسان روسا و اعضای هیات امنای مدارس علمیه خواهران استان تهران با حضور حج الاسلام، فاضل مدیر حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور، کبیریان مدیر حوزه علمیه خواهران استان تهران، هاشمی دبیر شورای سیاستگذاری مدیریت حوزه علمیه خواهران، سید علی قاضی عسگر تولیت آستان حرم عبدالعظیم الحسنی، علیرضا فخاری استاندار تهران، دکتر جوهری معاون امنیت سیاسی استانداری تهران، مدیران مدارس و مراکز تخصصی حوزوی خواهران استان تهران، امروز در تالار شیخ صدوق حرم عبدالعظیم الحسنی شهر ری برگزار شد.

در ابتدای این اجلاسیه حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین کبیریان مدیر حوزه علمیه خواهران استان تهران با بیان رهنمودی از مقام معظم رهبری اظهار داشت: مقام معظم رهبری امام خامنه ای در مورد شهر تهران فرمودند، تهران را باید بطور ویژه در برنامه ریزی های فرهنگی شناخت و الحق و انصاف هم شهر تهران با ۲۴ هزار شهید در پایتخت و ۳۶ هزار شهید طلبه در سطح استان تهران سهم مهم و بسزایی در پیشروی انقلاب اسلامی داشته است.

وی با بیان ویژگی های شهر و مردم انقلابی تهران ابراز داشت: شناسنامه تهران را باید با انقلابی بودن این شهر شناخت که در عرصه های مختلف سیاسی اجتماعی حماسه های بی بدیلی آفریده است که یکی از ویژگی ها مردم این شهر در صحنه بودن شهر تهران در عرصه های مختلف تاریخ انقلاب است و در انتخابات پیش روی مجلس نیز حماسه ای دیگر خواهند آفرید.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان تهران در ادامه با بیان سابقه تاریخی حوزه علمیه تهران و ری خاطر نشان کرد: حوزه قدیم تهران در تربیت بزرگان علمی و دینی مقدم بر حوزه علمیه قم است. این حوزه علمیه با سابقه ۲۰۰ ساله، بزرگانی مانند شیخ صدوق و عبدالعظیم الحسنی و شیخ کلینی از بزرگان حوزه علمیه تهران هستند که می توانند عظمت این حوزه را نشان دهند.

وی با توضیحی کوتاه از تاسیس حوزه علمیه خواهران بعد از انقلاب اسلامی گفت: حوزه خواهران را باید مولود انقلاب بدانیم. این حوزه با وجود عمر کوتاه خود افتخارات ارزشمندی را به نام خود در سطح کشور و شهر تهران ثبت کرده است.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان تهران با بیان گزارشی کوتاه از فعالیت های حوزه علمیه استان تهران گفت: حوزه علمیه خوهران استان تهران با بیش از ۷۰ مدرسه علمیه در سطح استان تهران که از غربی ترین نقطه استان که شهرستان ملارد باشد تا شرقی ترین نقطه استان که شهرستان پیشوا و ورامین باشد فعالیت های قابل چشمگیری را از خود به نمایش گذاشته است.

وی ادامه داد: در حوزه علمیه خواهران استان تهران ۱۲۰۰۰ هزار دانش آموخته در عرصه های مختلف، کنش گری و تبلیغ دین و فعالیت های فرهنگی اجتماعی مشغول به تحصیل علوم و معارف دینی هستند. فعالیت این دانش آموختگان از جلسات خانگی تا آموزش پرورش، مجامع علمی دانشگاهی و حوزوی حضوری تاثیر گذار و پر رنگی دارند.

کبیریان با توضیح مقاطع مختلف تحصیلی حوزه علمیه خواهران استان تهران گفت: ظرفیت ارزشمند حوزه علمیه خواهران استان تهران، در رشته های تخصصی سطح ۳ و ۴ با گرایش های اخلاق، فقه و اصول، تاریخ اسلام، فلسفه، تفسیر قرآن، مطالعات اسلامی زنان، تربیت کودک و نوجوان و مشاوره خانواده با رویکرد اسلامی در سطح ۳ و همچنین در رشته های فقه خانواده، تفسیر تطبیقی کلام اسلامی، حکمت متعالیه و علوم معارف قرآن، در سطح ۴ ظرفیت هایی است که برای دانش پژوهان این رشته ها مهیا کرده است.

وی خاطر نشان کرد: اساتید سطح ۲ حوزه علمیه خواهران همه دانش آموخته همین حوزه بوده که در حال تدریس سطح دو مدارس علمیه استان هستند و باید تاکید کنم در بحث تحقیق و تالیفات و ارائه راهکارهای موثر در مسائل و آسیب های اجتماعی از حوزه علمیه برادران پیشی گرفته است.

کبیریان در پایان از خدمات حوزه علمیه خواهران در زمان کرونا یاد کرده و بیان داشت: در عرصه خدمت رسانی، حوزه علمیه خواهران استان تهران در زمانی که خیلی از افراد از بیماران کرونایی فاصله می گرفتند، با حضور در بیمارستان ها به ارائه کمک پرداخته و در بهشت زهرا تهران برای اموات کرونایی نقش بی بدلیلی از خود به جای گذاشتند.