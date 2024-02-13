افزایش تعداد واحد درس یادگیری تجربی دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شهبازی امروز در نشست خبری اعلام برنامه‌های نخستین جشنواره فرهنگی دانشگاه تهران گفت: برگزاری جشنواره فرهنگی در دانشگاه تهران مدت ها مورد بحث بود. در زمینه های آموزشی، پژوهشی و بین الملل الگوهای ویژه ای را در نظر گرفته ایم؛ اما در حوزه فرهنگی اینگونه نیست و برای حل مشکل این جشنواره را در دستور کار قرار دادیم.

وی ادامه داد: در حوزه های مختلف جسارت و بلوغ کافی دیده شده است، اما در حوزه فرهنگی اینگونه نیست؛ بنابراین با توجه ویژه وزیر علوم تدوین نخستین آیین نامه سرآمدان فرهنگی دانشگاه در دستور کار قرار گرفت تا این حوزه مهم که مورد غفلت بود، هر چه سریع تر مورد توجه قرار گیرد.

شهبازی از برگزاری تریبون آزاد با حضور تشکل‌های دانشجوبی در دانشگاه تهران خبر داد و گفت: خانه گفت‌وگوی دانشگاه با موضوع انتخابات هم هفته آینده ۲۸ بهمن برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه تهران رسالت، برنامه و هدف خود را در قالب مسؤولیت پذیری نسبت به جامعه تعریف می‌کند، گفت: بر این اساس تمامی ارکان دانشگاه برنامه خود در ذیل این موضوع و بر اساس مسؤولیت خود نسبت به جامعه دسته بندی می‌کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران گفت: علم باید برای حل مساله و معضلات جامعه صورت بگیرد و فعالیت‌های ما در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران بر اساس این رویکرد اتفاق می‌افتد، همچنین تشکل‌های ما در ذیل این سیاست برنامه‌های خود را پیش می‌برند.

شهبازی با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ نشریه دانشجویی در تخصص های مختلف در دانشگاه تهران فعال هستند؛ تاکید کرد: فقر اقتصادی امروزه بزرگترین مشکل جامعه است، با تغییر در دروس دانشجویان و در نظر گرفتن یادگیری تجربی تلاش کردیم تا دانشجویان با فعالیت در صنعت و پارک های علم و فناوری مهارت خود را ارتقا دهند تا با افزایش اعتماد به نفس و انگیزه مشکل اشتغال را حل کنیم.

وی ادامه داد: همکاری اثربخش آموزشی، پژوهشی، بین‌المللی و مشاوره‌ای استادان در بخش فرهنگی مهم است. برای ما حضور ۱۰۰ درصدی اساتید در خوابگاه‌ها و مراکز مشاوره برای تحکیم خانواده و حمایت از قانون جوانی جمعیت مهم است.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران افزود: دانشگاه تهران به کلان پروژه‌هایی مانند آلودگی هوا، هوافضا، محیط زیست، آب و پتروشیمی که نیازمند تمدن کشور است ورود کرده و به زودی خبرهای خوبی در این زمینه خواهیم د اشت.

وی تصریح کرد: اثر گذاری استادان یک معیار ضروری برای ارزیابی پرونده‌ها و آیین‌نامه است. یکی از مباحثی که برایمان مهم این است که اعضای هیأت علمی بتوانند در حوزه‌های مختلف جایگاه تخصصی داشته باشند. همچنین اردوهای جهادی بزودی فعال می‌شوند تا به صورت جدی این موضوع دنبال شود.

شهبازی با بیان اینکه مشکلی که جامعه ما در زمینه ازدواج، جوانی جمعیت و سایر موارد وجود دارد شاید به فقر اقتصادی و مسایل مالی برمی‌گردد، گفت: به همین جهت فارغ‌التحصیلان مهارت کافی برای حضور در صنعت ندارند. جذب سریع در بازار کار یکی از موضوعات مورد تاکید است که در اداره کل مهارت دانشگاه تهران دنبال شده است و تغییراتی در دروس دانشجویان ایجاد شد و طراحی درس یادگیری تجربی برای همین امر بود و دانشجویان برای کسب تجربه و مهارت در کارخانه‌ها و صنایع حضور پیدا می کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران گفت: در زمینه فقرزدایی، توجه به نقاط کم برخوردار را در نظر داریم و اساتید ویژه در این مناطق حضور خواهند داشت و اردوی جهادی را به صورت مستمر خواهیم داشت تا این دست فعالیت ها به عادت برای اساتید تبدیل شود. همچنین منش استادی از دیگر موارد مهم و مورد توجه دانشگاه است که بر این اساس اساتید باید جایگاه و منش استادی داشته باشند.

شهبازی افزود: بر اساس جلساتی که با برخی از نمایندگان مجلس برگزار کردیم مقرر شد که مبلغ بودجه ی قابل توجه ای برای فعالیت های فرهنگی دانشگاه تهران اختصاص یابد که هنوز مبلغ این بودجه مشخص نشده، اما به دانشگاه تهران وعده داده شده است که سال آینده سال گشایش فعالیت های فرهنگی است.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران گفت: یادگیری تجربی ترم گذشته در دانشگاه تهران اتفاق افتاد و خیل کثیری از دانشجویان دانشگاه تهران درس های یادگیری تجربی را گذرانده اند و در این ترم یک اثر بخشی ویژه ای در حوزه یادگیری تجربی شاهد خواهیم بود همچنین واحدهای یادیگری تجربی را به ۱۵ واحد افزایش خواهیم داد. عمدتا تمرکز ما این است که دانشجویان در رشته خودشان تخصص داشته باشند.