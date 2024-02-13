ایران و عراق مراودات بالایی در حوزه مسایل حقوقی و قضایی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران امروز سه‌شنبه (۲۴ بهمن) پیش از عزیمت به عراق، در فرودگاه مهرآباد تهران، با اشاره به اهداف این سفر، اظهار کرد: تعمیق و توسعه همه‌جانبه مراودات و ارتباطات با همه کشورهای دوست بویژه همسایگان، از جمله سیاست‌های اصولی جمهوری اسلامی ایران است؛ این مراودات و ارتباطات شامل طیف متنوعی از مسائل اعم از سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و قضائی است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به گستره وسیع مراودات و ارتباطات حقوقی و قضائی فی‌مابین ایران و عراق، گفت: ایران و عراق مراودات و ارتباطات سطح بالا و پرحجمی در حوزه مسائل حقوقی و قضائی دارند و رفت‌وآمدهای هیئت‌های طرفین در این خصوص، گواهی بر این موضوع است؛ در سال ۱۴۰۲، تعداد قابل توجهی از هیئت‌ها میان دو کشور در تردد بودند و توافقنامه‌ها و یادداشت‌های تفاهمی در حوزه مسائل حقوقی قضائی میان ایران و عراق در خلال این رفت‌وآمدها منعقد شده است.

رئیس دستگاه قضا ضمن اشاره به سفر اردیبهشت ماه سال جاریِ رئیس شورای‌عالی قضائی عراق به ایران، بیان داشت: در جریان سفر اردیبهشت ماه رئیس شورای‌عالی قضائی عراق به ایران، یادداشت‌های تفاهمی میان دو طرف به امضا رسید و کمیته‌های مشترکی فی‌مابین ایران و عراق در خصوص موضوعات مختلف و مسائل مبتلابه تشکیل شد.

رئیس عدلیه افزود: در جریان سفر فوق‌الذکر، رئیس شورای‌عالی قضائی عراق از من برای سفر به این کشور دعوت به عمل آورد تا رایزنی‌ها و ارتباطات دو کشور پیرامون مسائل دوجانبه حقوقی و قضائی و همچنین مسائل منطقه‌ای و جهانی در این حوزه، استمرار و گسترش یابد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: به طور واضح، یکی از مسائل مورد پیگیری در جریان سفر به عراق، مقوله مربوط به تروریسم است که در این خصوص کمیته مشترکی میان ایران و عراق تشکیل شده است.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: همچنین روند رسیدگی به پرونده جنایت آمریکا در فرودگاه بغداد که به ترور ناجوانمردانه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و هم‌رزمان این سرداران محور مقاومت انجامید، مورد پیگیری خواهد بود.

رئیس دستگاه قضا گفت: یکی از مسائلی که مد نظر ما قرار دارد، انجام اقدام مؤثر علیه رژیم منحوس و غاصب صهیونیستی است که بر حجم و گستره جنایات خود علیه مردم مظلوم و مقاوم غزه افزوده است و امیدواریم که بتوانیم به همراه سایر کشورهای اسلامی، در این زمینه اقدام مؤثری را داشته باشیم.

شایان ذکر است، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، امروز سه‌شنبه (۲۴ بهمن) در پاسخ به دعوت رسمی فائق زیدان رئیس شورای‌عالی قضائی عراق، در صدر یک هیئت عالی‌رتبه قضائی به عراق سفر ‎کرد.

در جریان این سفر، برنامه‌های کاری ویژه‌ای به منظور تقویت هر چه بیشتر مناسبات حقوقی و قضائی ایران و عراق، صورت خواهد پذیرفت.

دیدار با ایرانیان مقیم عراق، مذاکره و رایزنی با مقامات قضائی عراق، پیگیری ویژه اقدامات دستگاه قضائی عراق پیرامون روند رسیدگی به پرونده ترور سرداران محور مقاومت شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی‌المهندس و هم رزمانشان به دست اشرار آمریکایی در فرودگاه بغداد، تقویت و توسعه همکاری‌های مشترک قضائی برای مقابله با تروریسم و ملاقات با مقامات سیاسی دولت عراق از جمله عبداللطیف رشید رئیس‌جمهور و محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر، از جمله برنامه‌های کاری سفر رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به عراق است.

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