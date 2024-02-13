به گزارش خبرنگار مهر، محمد نظری پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: شناور استراتژیک بویه‌گذار مهر با اعتباری معادل ۱۶۰ میلیارد ریال با اتکا بر توان متخصصان داخلی و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاهی کشور در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام نوسازی و وارد چرخه عملیاتی دریایی شد.

وی اضافه کرد: کشتی بویه‌گذار مهر با ۶۰ سال قدمت از جمله شناورهای استراتژیک و مهم در حوزه ایمنی دریانوردی خوزستان است که با توجه به ضرورت حفاظت و صیانت از تجهیزات استراتژیک دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در داک یارد مجتمع بندری امام تحت تعمیرات اساسی قرار گرفت.

نظری ادامه داد: نوسازی بخش‌های مختلف شناور مذکور مشتمل بر تعویض ورق، بازسازی دکوراسیون، بازسازی سیستم برق و الکترونیک از مهم‌ترین بخش‌های تعمیرات است؛ همچنین به منظور نصب دیزل همزمان با تعمیرات زیرآبی شناور، محاسبات اولیه مهندسی و طراحی و بر این اساس الزامات مؤسسه رده‌بندی انجام شد.

معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان، تأمین ۲ دستگاه دیزل رانش، ۲ دستگاه ژنراتور و باز کردن و خروج چهار دستگاه دیزل قدیمی را از مراحل دیگر این فرآیند تعمیراتی عنوان کرد و افزود: افزایش ضریب ایمنی در هنگام ارائه خدمات کمک ناوبری در حوزه بنادر جنوب، حفظ آماده به کاری شناور استراتژیک و افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات از مهمترین اهداف این تعمیرات به شمار می‌آید.

وی با اشاره به اینکه انجام تعمیرات اساسی و زیرآبی شناورها مطابق با الزامات دریانوردی در یک بازه زمانی پنج ساله و در دو نوبت ۲.۵ سال انجام می‌گیرد، گفت: سازمان بنادر و دریانوردی با تأمین بودجه مناسب به منظور تقویت توان و ظرفیت بنادر کشور، افزایش ضریب ایمنی دریانوردی و ایمنی جان خدمه شناورها همواره به این امر مهم اهتمام ویژه‌ای دارد.