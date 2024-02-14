ابوالفضل توسلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب که صبح امروز سه شنبه، ۱۱۵ دانشجوی پیام نور به اردوی راهیان نور اعزام شدند، افزود: این دانشجویان بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، از یادمان‌های اروندرود، شلمچه، دوکوهه، فکه، طلائیه، هویزه، معراج شهدا و دهلاویه در مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید خواهند کرد.

وی راهیان نور را عملیات بزرگ فرهنگی تحول گرا در جامعه عنوان کرد و گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند باید حماسه شگفت‌آور هشت سال دفاع مقدس که ملت ایران توانست با دست خالی و با توکل بر خدا در برابر یک تهاجم گسترده بین‌المللی بایستد و موفق و پیروز بیرون بیاید، برای نسل جوان کنونی و نسل‌های آینده شناسانده شود تا آنان با شناخت عظمت و توانایی‌های این ملت، راه گذشتگان را با احساس امید و عزت ادامه دهند.

وی هدف از اعزام دانشجویان دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان به مناطق عملیاتی را آشنایی با فرهنگ ایثار و شهادت در طول هشت سال دفاع مقدس اعلام و افزود: دانشجویان در بازدید از مناطق عملیاتی، با آرمان‌های انقلاب اسلامی، شهدا و مقام معظم رهبری تجدید بیعت خواهند کرد.

رئیس دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان ادامه داد: ۱۱۵ نفر از دانشجویان دختر این دانشگاه در قالب ۲ دستگاه اتوبوس، به مدت پنج روز با بدرقه مسؤولان دانشگاه به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس در جنوب کشور اعزام شدند، همچنین دانشجویان پسر نیز اسفندماه به این اردوی معنوی اعزام خواهند شد.



توسلی حضور دانشجویان در مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس را بسیار ارزشمند و تأثیرگذار دانست و ابراز امیدواری کرد زائران مناطق جنگی، پس از بازگشت از این سفر به عنوان سفیران فرهنگی لایق و شایسته بتوانند گوشه‌ای از عظمت این مناطق را روایت گری کنند.