دانشمندان نباید با رویکردهای دین هراسی به پژوهش اسلام بپردازند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هرسیچ ظهر سه شنبه در همایش بینالمللی «مطالعات قرآنی و سیره نبوی از منظر اروپاییان» در دانشگاه اصفهان اظهار کرد: در سیره نبوی پرداختن به علم و توسعه تکنولوژی بر مبنای تزکیه است.
وی ادامه داد: مطالعه حوادث و وقایع تاریخی اسلام باید مبتنی بر مشاهده، تفکر و اندیشه باشد و اندیشمندان و شرق شناسان نباید با رویکردهای دین هراسی، قرآن هراسی و شیعه هراسی به پژوهش اسلام بپردازند بلکه باید از دریچه نگاه مسلمانان و با نزدیکترین تشابه به آنها دینشان را مطالعه کنند.
رئیس دانشگاه اصفهان گفت: آزادی، اجرای عدالت و مبارزه با ظلم به عنوان شاخصه مهم دین اسلام به شمار میرود که بیداری ملتها و مبارزه آنها با استکبار را به دنبال داشته است.
وی معتقد است که کافران و دشمنان میخواهند با انواع ابزارها و تبلیغات نور خدا را خاموش کنند اما در قرآن برای پیروزی حق بر باطل وعده داده شده است.
مطالعه و پژوهش درباره قرآن و سیره نبوی همواره در کانون توجه محققان اروپایی
دبیر این همایش نیز با بیان اینکه مطالعه و پژوهش درباره قرآن و سیره نبوی همواره در کانون توجه محققان اروپایی بوده است، افزود: از قرن ۱۹ اسلامشناسی و سیرهپژوهی دستخوش تحولات مهمی شده و رویکردهای افراطی و شکاکانه در کنار شیوههای اعتدالی و علمی پدیدار شده است.
اصغر منتظرالقائم ادامه داد: با توجه به پیشینه تاریخی و فرهنگی اصفهان و بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب، دانشگاه اصفهان مأموریت یافت که در معرفی قرآن کریم و سیره نبوی به جهانیان گام بردارد؛ از این رو برگزاری این همایش بینالمللی با هم افزایی گروههای علوم قرآن، تاریخ و ادبیات در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در این همایش با حضور تعدادی از پژوهشگران مطالعات اسلامی اروپایی و جهان اسلام، درصدد ایجاد زمینههای همفکری و همکاری در حوزه مطالعات قرآنی و سیرهپژوهی هستیم.
به گزارش مهر، استادان و اندیشمندانی از کشورهای فرانسه، آلمان، آمریکا، عراق، لبنان، هند، بنگلادش و اندونزی به صورت حضوری یا برخط (آنلاین) در این همایش که تا شامگاه سه شنبه ادامه دارد به سخنرانی و ارائه مقاله میپردازند.
۱۷۰ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده که ۱۹ مقاله از خارج کشور است و ۵۰ مقاله از بین مقالههای رسیده بمنظور ارائه در پنج نشست تخصصی همایش برگزیده شده است.
اهداف این همایش معرفی و تبیین آثار، رویکردها و روشهای نوین مُستشرقان (شرق شناسان) در شناخت قرآن و سیره نبوی، سبکشناسی پژوهشهای اروپاییان و همچنین تحلیل و نقد این پژوهشها است.
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