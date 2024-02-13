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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۱۹

انجم شعاع خبر داد؛

محاسبه نیمی از مبلغ کمک افراد به محیط زیست به عنوان مالیات

محاسبه نیمی از مبلغ کمک افراد به محیط زیست به عنوان مالیات

مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست گفت: براساس مصوبه هیات وزیران نیمی از مبلغ کمک افراد به صندوق ملی محیط زیست به عنوان مالیات برای آنان محسوب خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد انجم شعاع در خصوص مصوبه هیأت دولت اظهارکرد: صندوق ملی محیط زیست به عنوان تنها نهاد رسمی و قانونی در جهت دریافت و ارائه کمک‌های مالی و مسئولیت‌های اجتماعی در حوزه محیط زیست کشور محسوب می‌شود که در این راستا براساس مصوبه هیأت وزیران از این پس افراد حقیقی و حقوقی و فعالان اقتصادی می‌تواند با کمک به طرح‌های محیط زیستی از تخفیفات مالیاتی برخوردار شوند.

وی افزود: در مهرماه امسال سازمان محیط زیست برای کمک به اجرای طرح‌های زیست محیطی به هیأت وزیران پیشنهاد حمایت از خیرین محیط زیستی را داد.

مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست تاکید کرد: در این طرح پیشنهاد شده بود افراد حقیقی یا حقوقی غیردولتی در صورت حمایت از طرح‌های محیط زیستی مورد حمایت مالیاتی قرار گیرند و طبق قانون، مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ هر فردی که به صندوق کمک کند نیمی از مبلغی که کمک کرده به عنوان مالیاتش محاسبه خواهد شد.

انجم‌شعاع افزود: در جلسه هیأت وزیران در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲ این طرح مصوب شد و بر اساس این مصوبه و به درخواست سازمان محیط زیست، به استناد ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم، ۵۰ درصد کمک‌های نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی داخلی موضوع بند ۲ ماده ۴ اساسنامه صندوق محیط زیست که به حساب صندوق واریز شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی همان سال محسوب می‌شود.

وی با قدردانی از نگاه ویژه رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت به فعالیت‌های محیط زیستی تاکید کرد: با این مصوبه خیران محیط زیستی می‌توانند به طرح‌های این حوزه کمک‌های بیشتری انجام دهند و در ازای کار خیر خود بخشودگی مالیاتی دریافت کنند.

مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست تصریح کرد: صندوق ملی محیط زیست یکی از پشتوانه‌های اصلی حفاظت از محیط زیست کشور است که با اعطای تسهیلات و حمایت مالی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست، همکاری در طرح‌های آموزشی و فرهنگ سازی برای بهبود شرایط محیط زیستی، اعطای تسهیلات مالی به کارخانجات و کارگاه‌ها و هرگونه منابع آلاینده برای کاهش آلودگی محیط زیستی، نقش مؤثری در حفاظت و احیا و بهره برداری پایدار از محیط زیست و منابع طبیعی و تنوع زیستی دارد.

مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست افزود: از ابتدای ۱۴۰۲ تا پایان دی ماه ۳۷ پروژه در موضوعات آب و فاضلاب، پسماند، هوا و تجدیدپذیر با رقم تسهیلات ۴،۳۳۴ میلیار دریال به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات حمایتی معرفی شدند.

وی با بیان اینکه از این طرح‌ها ۱۳ طرح در بخش آب و فاضلاب، ۵ پروژه پسماند و ۱۹ پروژه انرژی‌های تجدید پذیر بود، تاکید کرد: از مجموع ۳۷ طرح معرفی شده ۲۹ طرح موفق به دریافت تسهیلات شدند که حدود مبلغ ۱,۵۷۹ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردند.

کد مطلب 6023342

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