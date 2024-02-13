محاسبه نیمی از مبلغ کمک افراد به محیط زیست به عنوان مالیات

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد انجم شعاع در خصوص مصوبه هیأت دولت اظهارکرد: صندوق ملی محیط زیست به عنوان تنها نهاد رسمی و قانونی در جهت دریافت و ارائه کمکهای مالی و مسئولیتهای اجتماعی در حوزه محیط زیست کشور محسوب میشود که در این راستا براساس مصوبه هیأت وزیران از این پس افراد حقیقی و حقوقی و فعالان اقتصادی میتواند با کمک به طرحهای محیط زیستی از تخفیفات مالیاتی برخوردار شوند.
وی افزود: در مهرماه امسال سازمان محیط زیست برای کمک به اجرای طرحهای زیست محیطی به هیأت وزیران پیشنهاد حمایت از خیرین محیط زیستی را داد.
مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست تاکید کرد: در این طرح پیشنهاد شده بود افراد حقیقی یا حقوقی غیردولتی در صورت حمایت از طرحهای محیط زیستی مورد حمایت مالیاتی قرار گیرند و طبق قانون، مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ هر فردی که به صندوق کمک کند نیمی از مبلغی که کمک کرده به عنوان مالیاتش محاسبه خواهد شد.
انجمشعاع افزود: در جلسه هیأت وزیران در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲ این طرح مصوب شد و بر اساس این مصوبه و به درخواست سازمان محیط زیست، به استناد ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، ۵۰ درصد کمکهای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی داخلی موضوع بند ۲ ماده ۴ اساسنامه صندوق محیط زیست که به حساب صندوق واریز شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی همان سال محسوب میشود.
وی با قدردانی از نگاه ویژه رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت به فعالیتهای محیط زیستی تاکید کرد: با این مصوبه خیران محیط زیستی میتوانند به طرحهای این حوزه کمکهای بیشتری انجام دهند و در ازای کار خیر خود بخشودگی مالیاتی دریافت کنند.
مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست تصریح کرد: صندوق ملی محیط زیست یکی از پشتوانههای اصلی حفاظت از محیط زیست کشور است که با اعطای تسهیلات و حمایت مالی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست، همکاری در طرحهای آموزشی و فرهنگ سازی برای بهبود شرایط محیط زیستی، اعطای تسهیلات مالی به کارخانجات و کارگاهها و هرگونه منابع آلاینده برای کاهش آلودگی محیط زیستی، نقش مؤثری در حفاظت و احیا و بهره برداری پایدار از محیط زیست و منابع طبیعی و تنوع زیستی دارد.
مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست افزود: از ابتدای ۱۴۰۲ تا پایان دی ماه ۳۷ پروژه در موضوعات آب و فاضلاب، پسماند، هوا و تجدیدپذیر با رقم تسهیلات ۴،۳۳۴ میلیار دریال به بانکهای عامل برای دریافت تسهیلات حمایتی معرفی شدند.
وی با بیان اینکه از این طرحها ۱۳ طرح در بخش آب و فاضلاب، ۵ پروژه پسماند و ۱۹ پروژه انرژیهای تجدید پذیر بود، تاکید کرد: از مجموع ۳۷ طرح معرفی شده ۲۹ طرح موفق به دریافت تسهیلات شدند که حدود مبلغ ۱,۵۷۹ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردند.
نظر شما