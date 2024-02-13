به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه همکاری میان کمیته امداد و وزارت جهاد کشاورزی در مراسمی با حضور سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد و محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی به امضا رسید.

رئیس کمیته امداد در این مراسم در خصوص اهداف امضای تفاهم‌نامه این نهاد با وزارت جهاد کشاورزی، گفت: اجرای طرح‌های ارتقای بهره‌وری دامداری‌های کوچک‌مقیاس با همکاری کمیته امداد و وزارت جهاد کشاورزی، ارتقای سطح امنیت غذایی را در کشور در پی خواهد داشت.

وی بر هم‌افزایی منابع و امکانات در راستای رفع مشکلات مشاغل کوچک‌مقیاس مددجویان تاکید کرد و افزود: به دنبال افزایش بهره‌وری طرح‌های دامداری مددجویان با همکاری وزارت جهاد کشاورزی هستیم.

بختیاری با بیان اینکه تسهیلات اشتغال مددجویان باید به تمام حلقه‌های زنجیره ارزش در حوزه دامداری و تأمین گوشت قرمز اختصاص یابد، اظهار کرد: در این زمینه نیازمند تأمین و توزیع نهاده‌های دامی و بهره‌مندی حداکثری دامداران محلی از نهاده‌های تخصیص یافته جهاد کشاورزی هستیم.

رئیس کمیته امداد بر احیای دامداری‌های روستایی و عشایری با استفاده از همه استعدادها و ظرفیت‌های ۲ مجموعه شد و خاطرنشان کرد: این مساله در تمام مناطق و استان‌های کشور باید پیگیری شود.

وی اضافه کرد: این موضوع، مستلزم برگزاری دوره‌های آموزشی و مهارتی برای مددجویان مستعد اجرای طرح‌های دامداری و همچنین نظارت بر طرح‌های اجرا شده مددجویان از سوی کمیته امداد است.

محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت تخصیص سهمیه نهاده‌های با کیفیت برای تأمین خوراک دام طرح‌های دامداری مددجویان کمیته امداد، گفت: به منظور کاهش ریسک تولید در طرح‌های دامداری مددجویان، اولویت بهره‌مندی از خدمات یارانه‌دار، به طرح‌های دامداری این افراد اختصاص خواهد یافت.

وی افزود: گستره این تفاهم‌نامه قابل تعمیم به طرح‌های کوچک شیلاتی و گلخانه‌ای است.