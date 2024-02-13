حضور مردم در ۲۲ بهمن لبیک به ندای رهبری و بیمه اقتدار کشور بود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیأت عمومی با موضوع بررسی یک پرونده وحدت رویه قضائی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور روز سه شنبه (۲۴ بهمن ماه) برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور در این جلسه ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و روز پاسدار با اشاره به جایگاه والای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اظهار کرد: امام حسین (ع) چراغ راه هدایت و روشنگر مسیر بشریت به سوی سعادت است که مقام و جایگاه ویژه ایشان برای ما قابل درک نیست.

وی ادامه داد: امام حسین (ع) راه چگونه زیستن، مقابله با ظلم و ستم، امر به معروف و نهی از منکر را به ما آموخت و امیدواریم خداوند متعال توفیق حرکت در این مسیر و عمل به آرمان‌های مکتب این امام بزرگوار را به همه عنایت شود.

رئیس دیوان عالی کشور با تبریک روز پاسدار از مجاهدت‌های پاسداران انقلاب اسلامی تقدیر و برای آنان آرزوی موفقیت نمود.

وی در ادامه با اشاره به تشدید حملات هوایی رژیم غاصب صهیونیستی به جنوب غزه و قتل عام مردم مظلوم فلسطین در رفح، گفت: رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی در شرایطی که بیش از یک میلیون و نیم از آوارگان غزه به رفح پناه برده بودند به این مکان حمله کرد و با حمایت‌های آمریکای خبیث و غرب جنایتکار در این منطقه حمام خون به راه انداخت و فاجعه انسانی دیگری را رقم زد، جنایت‌های اسرائیل در تاریخ بشریت بی سابقه است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیاناتی فرمودند: "مصیبت غزه، مصیبت بشریت است" جای تأسف است که دنیای مدعی تمدن و حقوق بشر نه تنها در برابر این جنایات و وحشی گری‌ها چشم خود را فروبسته بلکه با حمایت‌های خود از این رژیم جنایتکار به این نسل کشی و جنایت ادامه می‌دهد.

رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنانش به حضور پرشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اشاره و تصریح کرد: مردم عزیز ایران بار دیگر با حضور پرشکوه خود در یوم الله ۲۲ بهمن حماسه آفریدند و با این حضور پس از ۴۵ سال، برگ زرین دیگری بر کتاب قطور انقلاب اسلامی آفریدند.

وی اضافه کرد: نقش بی‌بدیل ملت در دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلاب جای تقدیر و دست‌بوسی دارد، این مردم با وجود تمام مشکلات همچنان مقاوم و باصلابت پای نظام و انقلاب ایستاده‌اند.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حضور حماسی مردم در ۲۲ بهمن لبیک به ندای رهبر فرزانه انقلاب و امنیت و اقتدار کشور را بیمه کرد.

وی خاطرنشان کرد: در هیچ کشوری نمی‌توانید بدیل نظام جمهوری اسلامی را پیدا کنید که با استقلال کامل و با رهبری رهبر حکیم از گرداب‌هایی که دشمن در طول این ۴۵ سال برای انقلاب به وجود می‌آورد عبور کند، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با رهبری‌های داهیانه امام عظیم الشأن و مقام معظم رهبری، ۴۵ سال با قدرت و عزت پیش رفته است و در برهه‌های مختلف همواره پیروز میدان‌های مقابله با دشمنان بوده است. ان شاء الله پرچم این انقلاب به دست صاحب اصلی اش امام زمان (عج) سپرده خواهد شد.

گفتنی است: حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد دادستان کل کشور در این جلسه ضمن ابراز خرسندی از توفیق حضور در جمع قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور گفت: بحث‌های مفید و سرنوشت سازی در این جلسات مطرح می‌شود و این مذاکرات باید به صورت وبینار یا ویدئو کنفرانس در اختیار قضات جوان قرار گیرد.

وی ادامه داد: تشتت در آرا و اختلاف در استنباط موجب رشد و توسعه و شکوفایی استعدادها خواهد شد؛ چنانچه مراجع و مبادی قانون گذاری از ظرفیت قضات باتجربه دیوان عالی کشور استفاده بیشتری نمایند قطعاً شاهد افزایش اتقان آرا و کاهش اطاله دادرسی خواهیم بو

گفتنی است مسعود قادی پاشا معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی در جلسه هیئت عمومی حضور داشت و به بیان توضیحاتی پیرامون پرونده مطروحه پرداخت.