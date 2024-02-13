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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۴۱

فرآیند اجرایی ساخت استادسرای دانشگاه صنعتی شریف آغاز شد

فرآیند اجرایی ساخت استادسرای دانشگاه صنعتی شریف آغاز شد

الحاقیه قرارداد احداث، تجهیز و نگهداری استادسرای دانشگاه صنعتی شریف به‌منظور آمادگی و شروع فرآیندهای اجرایی پروژه به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، در ابتدای جلسه هیات رییسه دانشگاه الحاقیه قرارداد تحقق نیت خیرخواهانه برای احداث، تجهیز و نگهداری استادسرای دانشگاه صنعتی شریف به امضا رسید.

این جلسه با حضور سید عباس موسوی؛ سرپرست دانشگاه، سید ولی‌اله فاطمی اردکانی (فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر در مقاطع کارشناسی و ارشد دانشگاه شریف)؛ خیر و تامین کننده منابع مالی طرح، مهندس حاج‌رسولی‌ها؛ عضو هیات مدیره بنیاد حامیان دانشگاه و سایر اعضای هیات رییسه و جمعی از مدیران دانشگاه تشکیل شد.

محل تاسیس ساختمان استادسرا در پونک واقع است و پس از ساخت با عنوان «ساختمان فاطمی اردکانی» به بهره‌برداری خواهد رسید. قرارداد اولیه این استادسرا همزمان با عید غدیر به امضا رسیده بود و در چند ماه گذشته تخریب اولیه ساختمان‌های موجود و دریافت مجوزهای لازم از شهرداری انجام شده است. الحاقیه حاضر با هدف مشخص شدن برخی جزییات و آمادگی برای شروع فرآیندهای اجرایی پروژه به امضا رسید.

ساختمان استادسرا دارای ۶ طبقه است که ۵ طبقه آن هر یک شامل ۶ واحد با مساحت‌های ۶۹ تا ۹۷ متر مربع است و یک طبقه شامل تعدادی سوئیت به عنوان استادسرای موقت است. همچنین فضاهای مکمل به صورت فضای مطالعه، فضای مناسب برای شرکت در کلاس یا جلسه مجازی، اتاق ورزش، فضای بازی کودکان و پارکینگ به تعداد مناسب پیش‌بینی شده است.

دانشگاه صنعتی شریف با ساخت و راه‌اندازی این واحدها سعی دارد تا در راستای تامین منزل مسکونی مناسب برای استادیاران جوان در سال‌های ابتدایی همکاری‌شان با دانشگاه گامی موثر بردارد.

کد مطلب 6023364

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