حضور سپاه پاسداران و آموزش و پرورش درکنار هم ارزشمند است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رضایی در این دیدار رسالت آموزش و پرورش را پیشبرد اهداف متعالی انقلاب اسلامی و تربیت نسلی دانست که بتواند بر آرمان‌های متعالی انقلاب مصرانه بایستد و تمام تلاش خودش را به عمل بیاورد.

وی گفت: امروز ائتلاف آموزش و پرورش با سایر ارکان نظام و انقلاب اسلامی بیش از پیش ضروری و اجتناب ناپذیر است و بر همین اساس حضور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنار آموزش و پرورش در مأموریت‌های محوله به عنوان یک اصل ارزشمند و اساسی مورد توجه است.

رضایی، با اشاره به حضور مؤثر سازمان بسیج فرهنگیان در بدنه آموزش و پرورش و وجود همکاری بسیار مؤثر و تنگاتنگی بین سپاه و آموزش و پرورش، گفت: در سازمان بسیج دانش آموزی این همکاری در برنامه‌های مؤثر و عالی تربیتی به وضوح مشهود و محسوس است، از جمله اردوی راهیان نور که به عنوان یک فعالیت تربیتی و عملیاتی مؤثر است که به لحاظ تربیتی تحولات عمیقی را در تعداد زیادی از دانش آموزان ایجاد کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به اعزام حدود ۵ هزار دانش آموز استان به اردوهای راهیان نور دانش آموزی خوزستان بیان کرد: استان کرمان در زمینه اعزام دانش آموزان به اردوهای راهیان نور خوزستان جز استان‌های برتر کشور است.

رضا رضایی، با اشاره به درخشش دانش‌آموزان استان در مسابقات ورزشی، قرآن و معارف اسلامی و کنکورسراسری در دو سال اخیر گفت: تربیت نسلی متعهد، کارآمد و در تراز جمهوری اسلامی ایران مهمترین رویکرد آموزش و پرورش استان کرمان است.

وی از ساخت روزانه ۳ کلاس درس در استان کرمان در سال ۱۴۰۲ تا کنون خبر داد و افزود: در دوسال اخیر عملیات ساخت ۱۰۴ مدرسه در استان به همت خیرین آغاز شده است.

رضایی، با اشاره به شهادت ۲۸ و مجروحیت ۱۲۰ دانش آموز و فرهنگی استان در حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان گفت: مدرسه شهدای دانش آموز استان در ۲۵ بهمن ماه جاری در کرمان افتتاح می‌شود.