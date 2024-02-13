به گزارش خبرگزاری مهر، رسول موسی نژادیان با اشاره به اینکه، چهارمین نمایشگاه مد و لباس شیراز از ۲۹ بهمن برگزار می‌شود، اعلام کرد: در این نمایشگاه؛ لباس اجتماع از جمله مانتو، شلوار، ملزومات حجاب و چادر و عبا موجود است و نذر حجاب نیز با عرضه چادر و عبا به قیمت مناسب تولید، ارائه خواهد شد.

وی، این نمایشگاه با همکاری دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس و با مجوز از اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و از سوی مؤسسه فرهنگی هنری نیکان شهر راز برگزار خواهد شد.

معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، افزود: نمایشگاه مد و لباس شیراز از یکشنبه ۲۹ بهمن ماه شروع خواهد شد و تا سه شنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۲ در محل سالن تشریفات مجتمع فرهنگی هنری رفاهی دانشگاه شیراز برپاست و مردم می‌توانند در ساعت‌های ۱۱ تا ۲۱ از آن بازدید کنند.

وی با اعلام اینکه، ۱۰۰ برند برتر، طراح و تولید کننده استانی و ملی لباس و پوشش اسلامی، تولیدات خود را در این نمایشگاه عرضه می‌کنند، گفت: آئین افتتاحیه رسمی چهارمین نمایشگاه مد و لباس شیراز با حضور مقامات استان، روز یکشنبه ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد.