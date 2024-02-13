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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۴۷

با دستور قضایی؛

کاریابی غیرمجاز در گلشهر پلمب شد

کاریابی غیرمجاز در گلشهر پلمب شد

کرج- یک کاریابی غیر مجاز با انجام فعالیت‌های غیرقانونی در قالب معرفی نیروهای کار و اشتغال به شرکت‌ها و دریافت مبالغی از کارجویان و عدم ارایه خدمات با دستور قضایی پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز، در پی وصول برخی شکایات مردمی در خصوص فعالیت غیرمجاز یک واحد کاریابی در گلشهر محدوده خیابان کوکب شرقی، پس از اعزام کارشناسان معاونت اشتغال و کارآفرینی این اداره کل به محل و بررسی گزارش‌های واصله، کسب تکلیف از مقام قضائی استان و صدور دستور به اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی البرز، این کاریابی غیرمجاز پلمب و مراتب جهت طی سایر مراحل قانونی به دستگاه اجرایی مربوطه معاضدت داده شد.

گفتنی است صدور مجوز کاریابی با سهولت فراوان و از طریق درگاه ملی مجوزها و ظرف چند روز کاری با دارا بودن شرایط مندرج در قانون برای افراد حقیقی و حقوقی امکان‌پذیر است و داوطلبان تأسیس دفاتر کاریابی می‌توانند جهت دریافت مجوز کاریابی به درگاه ملی مجوزها مراجعه کنند و ادامه مراحل را از طریق اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز جویا شوند.

کد مطلب 6023455

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