تاکید بر توسعه پلتفرم های زیارتی سیاحتی و سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت دانشکده گردشگری و شتابدهنده ای از دانشگاه علم و فرهنگ دومین سمپوزیوم ملی گردشگری و سرمایه گذاری سبز همزمان با هفدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران در محل سالن سبز نمایشگاه‌های بین المللی تهران آغاز به کار کرد.

در مراسم افتتاحیه این رویداد فرناز نیکخواه دبیر علمی سمپوزیوم گفت: دانشگاه علم و فرهنگ به عنوان قطب علمی گردشگری کشور همواره نقشی بسزا در زیست بوم فناوری، نوآوری و آموزش‌های تخصصی این صنعت داشته است. از جمله برگزاری این رویداد که نگاهی ترویجی و مبتنی بر مباحث و مسائل جهانی صنعت گردشگری دارد. ما تلاش می‌کنیم در این رویداد با تاکید بر سرمایه گذاری در پروژه‌های آموزشی، ارتقا مهارت‌های افراد، سرمایه گذاری در زیرساخت‌های پایدار و تحول سبز سیاره زمین این موضوعات را در قالب پنل ها و کارگاه‌های علمی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

نیکخواه گفت: بر این باوریم امروزه صنعت گردشگری ایران با انبوهی از چالش‌ها و فرصت‌های مرتبط با گردشگری پایدار مواجه است و این مشکلات از طریق سبز شدن این صنعت حل می‌شود.

در ادامه پنل سمپوزیوم محمدرضا کریم زاده رئیس دفتر محصولات دانش بنیان و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه حوزه اورآسیا با توجه به توافق نامه‌هایی که داریم حوزه خوبی است که می‌توانیم جهت توسعه گردشگری کشورمان در بخش بین المللی از آن بهره ببریم افزود: باید در کلاس جهانی گردشگری از فرصت‌ها بهره حداکثری بگیریم. وی افزود: باید استفاده از هنرمندان، سلبریتی ها و فناوری‌های جدید از جمله پلتفرم‌های مختلف زیارتی، سیاحتی و سلامت را توسعه بدهیم و از حضور رایزن‌های بازرگانی که در کشورهای هدف داریم، همچنین مراکز تجاری که در کشورهای متحد المنافع توسعه داریم بهره بگیریم.

کریم زاده نقش دانشگاه در صنعت گردشگری را با اهمیت خواند و گفت: ما در مجموعه سازمان توسعه تجارت خواهان همکاری در این حوزه با دانشگاه هستیم.

محمد جهانشاهی نیز به عنوان سخنران بعدی پنل گفت: حقیقتاً امروز را باید به عنوان یک روز به یادماندنی در تاریخ صنعت گردشگری کشور ثبت کنیم و اصلی ترین دلیل آن این است که صنعت گردشگری بعد از حدود ۸۰ سال فعالیت و فعالیت‌های جدی تر در دو دهه گذشته، پس از پیش رو گذاشتن شرایط جهانی کرونا و تاب آوری کشورهای مختلف، هفدهمین دوره نمایشگاه گردشگری تهران نشان از عطش بی اندازه صنعت گردشگری جهت رشد و پیشرفت دارد و اگر بخواهیم زیباتر به آن بنگریم این نمایشگاه فرهنگ‌ها، منش‌ها و اقلیم جغرافیایی از ایران زیبا و امن را شامل می‌شود.

جهانشاهی با اشاره به اینکه امروز بزرگترین نمایشگاه ادوار مختلف صنعت گردشگری را با حضور بخش‌های مختلف زنجیره ارزش شاهد هستیم تصریح کرد: تمام این تلاش‌ها چه در بخش دولتی و چه خصوصی در این راستا می‌باشد که سهم صنعت گردشگری را با همه داشته‌هایش در سرنوشت مردم کشور مؤثر تر کنیم.

دبیر کمیته ملی طبیعت گردی بر لزوم تغییر رویکرد در صنعت گردشگری ایران تاکید کرد و گفت: در برنامه هفتم که شاید اشکالاتی نیز به آن وارد باشد و در حال حاضر مراحل نهایی اش را طی می‌کند برای اولین بار صنعت گردشگری یک فصل جداگانه در یک برنامه پنج ساله دارد.

وی همچنین لغو روادید که اخیراً اجرایی شده را از جمله پالس های مثبتی دانست که باید به آن توجه کرد.

جهانشاهی گفت: سال گذشته از سوی سازمان جهانی گردشگری با عنوان سرمایه گذاری سبز در گردشگری نام گذاری شد و باید به این نکته توجه داشته باشیم تأسیسات گردشگری ما در بحث مصرف بهینه انرژی جایگاه مناسبی ندارند و ما در فضای عمومی بخش‌های مختلف صنعت گردشگری تلاش می‌کنیم مصرف را بهینه کنیم.

وی افزود: تجهیزات، تأسیسات، فرم‌های معماری و کلاً بخش‌های سخت افزاری و بدنه انسانی صنعت گردشگری جایگاه ویژه ای در شعار سازمان جهانی گردشگری دارد و در مسائل دانشگاهی باید توجه شود حرکت به سمت گردشگری سبز هدف دار و مبتنی بر تحقیقات انجام شود.

جهانشاهی گفت: مشهد و شیراز شهرهای پایلوت برای گردشگری سبز انتخاب شدند و تفاهم نامه‌هایی نیز در همین نمایشگاه بین شهرداری‌ها، ادارات میراث و جامعه هتل داران منعقد می‌شود که امیدواریم حرکتی که شروع شده با کمک اساتید و متخصصین دانشگاهی در بخش‌های دانشگاهی و دانش بنیان نیز به بهترین نحو کارشناسی و آسیب شناسی و مورد ایده پردازی قرار گیرد.

وی گفت: تلاش کنیم جذابیت‌های بخش مختلف نمایشگاه که یکی از آن موضوعات برگزاری چنین جلساتی است و حقیقتاً شتابدهنده فاخر بوم دانشگاه علم و فرهنگ به خوبی از برگزاری این قبیل جلسات بر می آیند و ان شاءالله ما نیز بتوانیم خبرهای خوبی را در این سه چهار روز به زیست بوم گردشگری کشور علی الخصوص متخصصین و دانشگاهیان مخابره کنیم و شاهد اثرات مطلوبی در صنعت گردشگری باشیم.

ناصر رضایی رئیس گروه میراث طبیعی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در ادامه این پنل، میراث طبیعی و گردشگری را حائز اهمیت خواند و با طرح این سوال که منظور از میراث طبیعی چیست از شرکت کنندگان خواست پاسخ خود را ارائه دهند. رضایی با بیان این جمله که «یک زمین یک زندگی تکرار ناپذیر» گفت: ما نه زمین مان تکرار ناپذیر است نه زندگی مان پس باید قدر آن را بدانیم.

رضایی گفت: از ۱۱ بندی که در کنوانسیون جهانی حفاظت از میراث داریم سه بند مرتبط با میراث طبیعی است و وظیفه ما دانشگاهیان این است که با ابزار علم میان میراث طبیعی به عنوان دارایی‌هایمان و گردشگری به عنوان ثروت ملی آشتی رخ نمائیم. عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گفت: گردشگری در دو منظر عرضه و تقاضا بررسی می‌شود که عرضه گردشگری شامل جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی و تاریخی و انسان ساخت است و حقیقتی انکار پذیر است که به لحاظ فرهنگی و تاریخی ما از حلقه گردشگری دنیا قابل حذف نیستیم چرا که ایران بخشی لاینفک و مهم از این حلقه است.