۱۲ مجتمع پرورش ماهیان گرم آبی در مناطق گرمسیری استان احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی معتمدی‌پور ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: پرورش ماهی در قفس و پرورش ماهی در پشت سدها از دیگر اقدامات انجام شده در این دولت است.

وی بیان داشت: محدودیت‌های تسهیلاتی برای ما یک مانع است اما در این دولت، دو زنجیره بزرگ مرغ که نیاز استان را به صورت ریشه‌ای تأمین می‌کنند در دستور کار قرار گرفته است.

معتمدی پور اظهار داشت: برخی موانع و مشکلات فعلی مردم در بخش کشاورزی نیاز به تلاش بیشتر در سطح کلان مسئولیت‌ها دارد و در سطح اختیارات استان نیست.

وی افزود: همه تلاش ما بر این است که به جای درمان موقت، نقایص این حوزه را شناسایی و ریشه‌ای درمان کنیم.

معتمدی پور تصریح کرد: تا قبل از این دولت به زیرساخت‌های حیاتی، همچون سردخانه‌ها، خوراک ماهی و آبزیان، زنجیره‌های تولید، مجتمع‌های بزرگ تولیدی، شهرک‌های گلخانه‌ای و دامپروری توجهی نمی‌شد.

وی افزود: هر ساله سیب تولیدی این استان در سردخانه‌ای اجاره‌ای خارج از استان ذخیره می‌شد و بعد با هزینه گزاف به استان برمی‌گشت اما در سال جاری، برای اولین بار، بیش از ۱۰ هزار تن از سیب استان در درون استان ذخیره شد و گردش مالی آن برای کشاورزان و مردم استان بود.