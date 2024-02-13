۲۰ بازیکن به اردوی تیم ملی هاکی بانوان دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون هاکی، سومین اردوی تیم ملی هاکی بانوان در شیراز با انتخاب نفرات برتر به پایان رسید. در این اردوی ۱۲ روزه که زیر نظر سرمربی چینی - آمریکایی خانم «جون کنت ول» برگزار شد، ۲۰ بازیکن برتر جهت اردوهای نهایی تیم ملی جهت حضور قدرتمند در مسابقات آسیایی که ۱۵ اردیبهشت سال آینده به میزبانی تایلند خواهد بود، انتخاب شدند.

در روز آخر اردو که بهرام قدیمی ریاست فدراسیون به همراه علی آبادی مشاور ریاست و عاقبت بین رییس هیات هاکی استان حضور داشتند، ضمن ابراز خرسندی از کیفیت بالای این اردو ، برای تیم ملی هاکی بانوان آرزوی موفقیت کرد و گفت : شما بهترین مربی در اختیارتان هست و تمرینات تخصصی و فنی را دنبال کردید تا ان‌شاالله در مسابقات آسیایی روی سکو باشید.

اسامی ۲۰ بازیکن منتخب به شرح ذیل می باشد که پس از اردوهای آتی تیم ملی تعداد ۱۲ بازیکن نهایی اعلام خواهد شد:



۱-منیره کیانفر

۲-فائزه پشتدار

۳-پانیا عباسی

۴-دینا عبدالرحیمی

۵-الهام دایی

۶-زهرا بلوچ قرایی

۷-مریم حیدری

۸-نازنین امیدی

۹-المیرا پوپاش

۱۰-زهرا رشیدیان

۱۱-ترانه سلیمانی

۱۲-زیبا یحیوی

۱۳-ساناز بهرامی

۱۴-زهرا قربانلو

۱۵-زهرا رضازاد

۱۶-نسترن سنگبری

۱۷-مینا باقری

۱۸-فائزه عباسی

۱۹-سانیا عباسی

۲۰-یاسمن کمانی