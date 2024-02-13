افتتاح ۲۹۴ طرح کسب و کار کوچک در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید مقدم پناه در آیین بهره برداری نمادین از این طرح ها که در یک واحد تولید محصولات گلخانه ای در روستای سهرین برگزار شد، گفت: برای اجرای این طرح ها بیش از یک هزار و ۱۵ میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده که بیش از ۶۳۴ میلیارد ریال آن از محل پرداخت تسهیلات صندوق کار آفرینی امید بوده است.

دیر صندوق کارآفرینی امید استان زنجان با بیام اینکه اجرای این طرح ها برای ۶۲۰ نفر شغل ایجاد کرده است، افزود: این صندوق در راستای اجرای سیاست های اشتغالزایی دولت مردمی یکی از بانک های عامل در حوزه حمایت از کسب و کارهای خرد است.

مقدم پناه ادامه داد: از زمان تاسیس این صندوق از سال ۱۳۸۵ تا کنون ۲۷ هزار نفر برای طرح های اشتغالزایی از منابع صندوق به میزان هشت هزار میلیارد ریال بهره‌مند شدند.

وی با بیان اینکه سال گذشته حدود هزار فقره وام اشتغالزایی با مجموع مبلغ هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال توسط صندوق کارآفرینی امید در استان پرداخت شد، گفت: سال جاری نیز تا کنون میزان پرداخت تسهیلات نسبت به سال گذشته بیش از ۲ برابر افزایش یافته است.

مدیر صندوق کارآفرینی امید استان زنجان گفت: از ابتدای امسال تاکنون به هزار و ۱۶۹ طرح اشتغالزایی، سه هزار و ۸۵ میلیارد ریال تسهیلات از طریق این صندوق پرداخت شده است و تا پایان سال نیز میزان این پرداختی ها افزایش خواهد داشت.

همزمان با افتتاح بیش از هشت هزار طرح کسب و کار خرد، کوچک و متوسط ۲۹۴ طرح نیز در استان زنجان با حضور ویدیو کنفرانسی معاون اجرایی رئیس‌جمهور به بهره برداری رسید.