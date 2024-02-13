به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان با تأیید نتیجه انتخابات این کشور، به طور رسمی اعلام کرد که الهام علی‌اف هفت سال دیگر رئیس جمهور خواهد بود.

دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان پیش از این اطلاعیه در نشست عمومی، پروتکل کمیته انتخابات مرکزی را درباره نتایج انتخابات زودهنگام هفتم فوریه را بازنگری و تأیید کرد.

علی‌اف با اختلافی قابل توجه و کسب بالغ بر چهار میلیون و ۵۰۰ هزار (۹۲.۱۲ درصد) آرا پیروز شد. زاهد عروج، نزدیک‌ترین رقیب علی‌اف که به عنوان نامزد مستقل شرکت کرده بود، تنها ۲.۱۷ درصد آرا را به‌دست آورد. در مجموع، بیش از ۴.۹ میلیون معادل ۷۶.۴۳ درصد از رای‌دهندگان واجد شرایط در انتخابات شرکت کردند.

علی‌اف چهارمین رئیس جمهور جمهوری آذربایجان است. او پیش‌تر در سال‌های ۲۰۰۳، ۲۰۰۸، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۸ برنده انتخابات شده بود.