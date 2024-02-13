جذب سرمایه در گردشگری/ تسهیل در پرداخت عوارض مراکز اقامتی

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر شالبافیان معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی در نشست تخصصی هم‌اندیشی تبیین نقش و جایگاه مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری کشور که در حاشیه هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران و صنایع‌وابسته بعد از ظهر سه‌شنبه ۲۴ بهمن برگزار شد، بیان کرد: مدیریت شهری و تعامل و همکاری حداکثری از مهم‌ترین و اثربخش‌ترین اقدامات برای توسعه گردشگری است.

وی به ایجاد تعامل با شورای اسلامی شهرها و شهرداران در راستای مشوق سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری طی دو سال گذشته اشاره کرد و تسهیل در پرداخت عوارض ساخت مراکز اقامتی و زیرساخت‌های گردشگری را به‌عنوان مهم‌ترین مصداق نام برد.

معاون گردشگری ادامه داد: این مشوق موجب صدور مجوز ساخت ۱۲ هتل پنج ستاره در تهران شد.

شالبافیان این مشوق‌ها و تعامل را برای حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری مهم دانست و افزود: نیازمند همکاری هستیم تا مشوق‌های سرمایه‌گذاری را به وجود آوریم.

وی در ادامه به اجازه دولت مبنی بر ایجاد کاربری‌های ترکیبی که در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده است، اشاره کرد و ادامه داد: این مشوق برای ورود سرمایه به حوزه گردشگری قابل توجه است که در تعامل با شهرداری تهران نهایی شد که اجازه کاربری، اداری، مسکونی و تجاری را می‌دهد.

معاون گردشگری ابراز امیدواری کرد که در راستای تعامل و همکاری به‌وجود آمده سیمای گردشگری و سرمایه‌گذاری در این حوزه تغییر کند.

شهرام دبیری رئیس شورای عالی استان‌ها نیز در این نشست، بیان کرد: با توجه به جاذبه‌های گردشگری و ثبت‌های جهانی ظرفیت بالایی در کشور برای درآمدزایی از طریق گردشگری وجود دارد.

وی به آماده بودن زیرساخت‌های گردشگری سلامت در ایران اشاره کرد و ادامه داد: آموزش پزشکی در ایران جزو بهترین‌ها در دنیا است، همچنین از لحاظ نرخ هیچ کشوری قابل رقابت با ایران نیست. در صورت افزایش پروازها می‌توان از این ظرفیت نهایت استفاده را کنیم.

دبیری با اعلام آمادگی شوراها و شهرداری‌ها برای انجام اقدامات لازم در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ادامه داد: تغییر کاربری به گردشگری و عدم دریافت عوارض برای ساخت هتل‌ها از جمله کارهای صورت گرفته است.

رئیس شورای عالی استان‌ها تاکید کرد: با برنامه‌ریزی مناسب این ظرفیت را داریم که از طریق گردشگری و بدون وابستگی به نفت، عوارض و مالیات ده برابر درآمدزایی پایدار داشته باشیم و اشتغال ایجاد کنیم.

مهدی جمالی‌نژاد معاون امور عمران و توسعه مدیریت شهری وزارت کشور در نشست تخصصی تبیین نقش و جایگاه مدیریت شهری در توسعه گردشگری که هم‌زمان با برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران و با حضور جمعی از شهرداران و رؤسای شورای اسلامی شهر برگزار شد، بیان کرد: تقویت همکاری‌ها بین مدیریت شهری و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به توسعه گردشگری کمک می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت توجه به حوزه گردشگری از سوی شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر، یادآور شد: یکی از موضوعات مهم برای شهرداران توسعه گردشگری است.

وی در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های مدیریت شهری برای توسعه گردشگری، افزود: شهرداری‌ها این آمادگی را دارند تا به توسعه و رونق گردشگری کمک کنند و البته خوشبختانه همکاری‌های بسیار خوبی بین شهرداری‌ها و ادارات کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌های مختلف برقرار است.

معاون امور عمران و توسعه مدیریت شهری وزارت کشور گفت: مدیریت شهری ظرفیت‌های بسیار خوبی برای توسعه گردشگری دارد و باید بتوانیم از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کرد.

در این نشست تخصصی تعدادی از شهرداران به بیان نظر و دیدگاه‌های خود پرداختند.