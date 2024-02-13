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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۰۷

پوستر فیلم «پدران» منتشر شد

پوستر فیلم «پدران» منتشر شد

همزمان با آغاز اکران فیلم «پدران» پوستر این فیلم منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، پوستر فیلم «پدران» به کارگردانی سالم صلواتی و تهیه‌کنندگی شهرام مسلخی با طرحی از محمدرضا بهشتی رونمایی شد. فیلم سینمایی «پدران» یک درام اجتماعی است و چهارشنبه بیست و پنجم بهمن‌ماه، اکران خود را توسط پخش امیر شروین (بهاران فیلم) و به سرگروهی پردیس مگامال در سینماهای سراسر کشور آغاز خواهد کرد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: رویارویی دو نسل می‌تواند حادثه بیافریند؛ در پدران حادثه‌ای دو نسل را رو در روی یکدیگر قرار می‌دهد.

در این فیلم هنرمندانی چون علیرضا ثانی‌فر، هدایت هاشمی، گلاره عباسی، مهشید ناصری، کیوان پرمر، مهدخت مولایی، نوید لایقی، سارینا ترقی، یوسف یزدانی، مرتضی خانجانی، شیدا مودب، سعید پورشعبانی و سعید باغبان ایفای نقش کرده‌اند.

کد مطلب 6023640
عطیه موذن

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