رقابت دانش آموزان در جشنواره امید فردا/ سرود یک بستر تربیتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین پورثانی افزود: دکترین آموزش و پرورش در وضعیت کنونی سند تحول بنیادین است و نقش همه را برای دانش‌آموزان مشخص کرده است. این سند دانش‌آموزان را دانش‌آموزان تمام‌ساحتی و محور را مدرسه معرفی کرده است. این سند می‌گوید در فضای غیررسمی و اختیاری و فرهنگی و هنری و در فضای زیبایی‌شناختی، دانش‌آموزان رشد بیشتری خواهند کرد.

وی گفت: امروز اگر دانش‌آموزی با اجبار در کلاس درس حاضر می‌شود با اختیار در فعالیت هنری شرکت می‌کند. هنر رساترین و سریع‌ترین ابزار برای انتقال مفهوم است و اگر می‌خواهیم دانش‌آموزی تربیت کنیم که پیام را زود دریافت کند باید بیشتر همت کنیم.

سرود یک بستر کامل تربیتی است

پورثانی با بیان اینکه سرود به عنوان یک بستر کامل تربیتی امروز مورد غفلت واقع شده است، افزود: حضرت آقا می‌فرمایند سرود ظرفیت زیادی برای تربیت دارد. مربی پرورشی تراز کسی است که بتواند از این ابزارها برای رشد دانش‌آموز استفاده کند. دانش‌آموز ساعت‌ها در کلاس سر سفره معلم نشسته است اما بستر پرورشی یک بستر متفاوت است و سرود تجلی کار یک مربی تربیتی در مدرسه است. امروز ما در وزارت آموزش و پرورش از ظرفیت سرود برای کار تربیتی می‌توانیم استفاده کنیم.

وی ادامه داد: اقدامات خوبی هم انجام شده است و سرودهای زیادی از ابتدای سال تدارک دیده شده است. صحنه‌هایی را دیدیم که ما را برای ادامه کار ترغیب کرده است. ما می‌بینیم که به خوبی این مفاهیم معنوی را بچه‌ها در سرود استفاده می‌کنند.

راهپیمایی ۲۲ بهمن تجلی گروه‌های سرود بود

وی با تاکید بر اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن تجلی این گروه‌های سرود بود، گفت: در مسیر راهپیمایی غیر از غرفه‌های وزارت آموزش و پرورش، در بقیه غرفه‌ها هم گروه‌های سرود دانش‌آموزی اجرا داشتند. فقط در یک فراخوان ۲۶۴ گروه سرود در تهران برای همکاری اعلام آمادگی کردند.

شرکت ۲.۵ میلیون دانش‌آموز در جشنواره امید فردا

پورثانی با بیان اینکه امسال بخش سرود هم به جشنواره فجر اضافه شده است، گفت: امسال سیزدهمین جشنواره سرود رضوی است و البته دومین دوره‌ای است که وزارت به طور جدی ورود کرده است. امسال سال دوم است که وزارت ورود کرده است. ما جشنواره بزرگی به نام امید فردا داریم که در بیش از ۸۰ رشته دانش‌آموزان در آن شرکت می‌کنند که سال گذشته ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز در آن شرکت کردند و بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی هنری است.

وی با اشاره به اینکه باید به این سمت برویم که در تولید محتواهای دانش‌آموزی اقدام بسیار خوبی را رقم بزنند، گفت: فیلمی که اخیراً دوستان کانون با عنوان بچه زرنگ اکران کردند و ما باید از این بسترهای مختلف برای آموزش و کار تربیتی استفاده کنیم.

در ادامه ذبیحی دبیر سیزدهمین جشنواره سرود رضوی نیز اظهار کرد: موضوع جشنواره سرود امسال، مدح امام رضا و حضرت معصومه و جلوه‌های فرهنگ رضوی است و آثار باید از طریق سایت شمس طوس ارسال شود.

تولید ۶ سرود با لهجه‌های محلی

وی ادامه داد: با محوریت ملودی‌های محلی از استان‌های کشور ۶ سرود با لهجه‌های محلی تولید شده است و دو کار فارسی در مشهد توسط پسران انجام شده و سرود دختران نیز توسط استان گلستان در حال تهیه است. بخش ویژه امسال جشنواره آرای مردمی است.

ذبیحی افزود: در بخش رقابتی دختران و پسران جدا داوری می‌شوند و در بخش همگانی هر مقطع تحصیلی جدا داوری می‌شوند. جشنواره کاملاً دانش‌آموزی است و هر گروهی که قصد شرکت دارد باید حتماً دانش‌آموز باشد. سال گذشته در گرگان دو دوره آموزش مربی داشتیم که امسال هم برگزار می‌شود.