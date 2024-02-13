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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۲۸

تکواندو بین المللی جام فجر؛

ناهیدکیانی طلاگرفت،ایران قهرمان شد/ارمنستان روی سکوی نایب قهرمانی

ناهیدکیانی طلاگرفت،ایران قهرمان شد/ارمنستان روی سکوی نایب قهرمانی

پرونده سی و سومین دوره رقابت های تکواندو بین المللی جام فجر در بخش دختران با قهرمانی ایران در خانه تکواندو بسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات که روز گذشته با حضور ۳۴۹ تکواندوکار از کشورهای مختلف در سالن خانه تکواندو آغاز شد که در نهایت تکواندوکاران کشورمان با کسب ۷ مدال طلا و یک نقره عنوان قهرمانی این رقابت را به نام خود ثبت کردند.

پس از تیم ایران ارمنستان عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد و قزاقستان سوم شد. تیم‌های تاجیکستان و آذربایجان هم با حضور در رتبه‌های چهارم و پنجم به کار خود در این رقابت‌ها پایان دادند.

در پایان این رقابت‌ها «اورگاناوا نینا» نماینده وزن ۶۷- کیلوگرم ارمنستان به عنوان برترین بازیکن این رقابت‌ها انتخاب شد. همچنین آزاده فراهانی (ایران)، بنفشه ایمانی (ایران)، «دانگ سون پارک» (کره جنوبی) و «دیپشیکا باروآ» از (بحرین) به عنوان برترین داوران این دوره از مسابقات در بخش بانوان انتخاب شدند.

نتایج کامل روز دوم:

وزن ۴۹- کیلوگرم:

۱- مریم ملکوتی خواه (ایران) ۲- سوگل شیری (ایران) ۳- پریماه چنگی (ایران) و بوتاکوز کاپانووا (قزاقستان)

وزن ۵۷- کیلوگرم:

۱- ناهید کیانی (ایران) ۲- ماریا سوستیانووا (قزاقستان) ۳- آیدا خورشیدی (ایران) و سارا میزبان (ایران)

وزن ۶۷- کیلوگرم:

۱- اورگاناوا نینا (ارمنستان) ۲- یلدا ولی نژاد (ایران) ۳- فرشته فتحی (ایران) و کاملیا آیموکاسه وا (قزاقستان)

وزن ۷۳+ کیلوگرم:

۱- نیوشا شادلو (ایران) ۲- زینب اسدی (ایران) ۳- حدیث اسلامی فرد (ایران) و مونیراابدوسالوموا (تاجیکستان)

ناهیدکیانی طلاگرفت،ایران قهرمان شد/ارمنستان روی سکوی نایب قهرمانی

کد مطلب 6023657

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