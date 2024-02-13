به گزارش خبرنگار مهر، فرحناز خسروشاهی، مستشار قضائی تدوین لوایح و امور مجلس قوه قضائیه در نشست هماندیشی بایستههای شورای فقهی حقوقی زنان گفت: شأن شورای فقهی میتواند شأن چند جنبهای باشد. شورای فقهی میتواند به مسائل رسیدگی کند.
وی افزود: مسائلی وجود دارند که مختص زنان است و خود زنان درگیر آن هستند و آقایان نمیتوانند به مسائل خاص زنان بپردازند.
مستشار قضائی تدوین لوایح و امور مجلس قوه قضائیه گفت: در این زمینه خلاءهای بسیاری وجود دارد که پاسخگوی آن نیستیم. در گذشت ۴۵ سال انقلاب نتوانستهایم پاسخگو مسائل حوزه زنان باشیم.
خسروشاهی گفت: برای پاسخ به سوالات بهتر است به مدارس خصوصاً دبیرستانها رجوع کرد. چرا که برای پرداختن به مشکلات صرفاً از راه تحقیق و پژوهش کافی نیست. بلکه باید با حضور در آموزش و پرورش، دادگاهها، حوزه پزشکی و سایر حوزهها حضور داشت و از نزدیک به مسائل رسیدگی کرد.
مستشار قضائی تدوین لوایح و امور مجلس قوه قضائیه گفت: در نظام آموزش پرورش حضور پیدا کنید و خودتان ببیند که دبیر اجتماعی در کلاس درس تبلیغ ازدواج سفید را میکند آن هم برای دانش آموزان ۱۵ سالهای که در این خصوص چیزی نمیداند و با نامگذاری ازدواج به آن مشروعیت میبخشند.
وی افزود: در بعد اجرایی باید به سوالات و ابهامات جوانان پرداخته شود، چرا که با گردآوری اطلاعات نمیتوان به نتیجهای رسید.
مستشار قضائی تدوین لوایح و امور مجلس قوه قضائیه بیان کرد: ما به صورت جهادی و اجرایی نیاز به رسیدگی به مسائل زنان داریم.
وی افزود: دختران مجرد ما به زودی تشکیل خانواده میدهند، وظیفه شما آموزش مسائلی است که این دختران از آن مطلع نیستند.
خسروشاهی بیان کرد: ما در پاسخگویی به مسائل روز زنان عملکرد بسیار ضعیفی داشتهایم و در واقع کاری برای حل این مسائل نکردهایم.
وی افزود: تشکیل هیأت دولت جنبه اجرایی قضیه است، بعد از رسیدن به مسائل مشکلات باید اولویت بندی شود.
مستشار قضائی تدوین لوایح و امور مجلس قوه قضائیه گفت: اگر میخواهید از مشکلات زنان باخبر شوید به دادگاههای قضائی خانواده رجوع کنید و پای صحبتهای زنان بنشینید و ببیند مشکلات و مسائل خانوادهها به چه سمتی رفته است.
خسروشاهی با ارائه سوالاتی در این خصوص افزود: چقدر از بانوان خانهدار بیمه شدهاند؟ چقدر از مادران در دوران بارداری و یا حضانت فرزند حمایت میشوند؟ چرا نباید به مادری که حضانت دارد اختیارات دهیم؟
مستشار قضائی تدوین لوایح و امور مجلس قوه قضائیه گفت: اگر مسائل درست دیده نشوند و تضمیناتی برای اعطای حقوق وجود نداشته باشد و یا حتی وقتی آموزشی به زنان داده نشده است توقع رفع مشکلات را نمیتوان داشت.
وی افزود: زمانی که حقوق مادری زنان را تا حد کارگر پایین آوردهایم و به آن عنوان اجرت المثل کار منزل دادیم،. اجرت المثل یا همان کار شبانهروز مادران آیا میشود بر روی آن قیمت گذاشت؟
مستشار قضائی تدوین لوایح و امور مجلس قوه قضائیه در خصوص بحث جمعیت بیان کرد: بحث جمعیت که یکی از دغدغههای رهبری است، مبحث اهدای جنین را مورد ملاحظه قرار بدهید که چه اتفاقاتی در آن رخ میدهد، بر مراکز ناباروری چه نظارتی بر آن میشود؟
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