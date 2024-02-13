دبیر جشنواره «وفا» در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این جشنواره در ۱۸ رشته فرهنگی، هنری و رسانهای برگزار شده و بیش از یکهزار و ۱۰۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.
محمود افراز تصریح کرد: سومین جشنواره سراسری «وفا» فردا در دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل و با مشارکت ۱۲ نهاد و دستگاه فرهنگی در استان اردبیل برگزار میشود تا ما بتوانیم در بخشهای فرهنگی، هنری و رسانهای از برترینها تجلیل داشته باشیم.
وی گفت: علاقهمندان و مخاطبان این جشنواره در رشتههای نمایشنامهنویسی، دلنوشته، خاطره، فیلم و عکس، فضای مجازی، تولید آثار دیجیتال و نرمافزاری و سایر رشتههای هنری آثار خود را در مهلت تعیین شده بارگذاری کرده و به دبیرخانه ارسال کرده بودند.
دبیر جشنواره وفا افزود: با حضور مسئولان استانی برترینها صبح فردا در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی مورد تجلیل قرار میگیرند تا زمینه برای برگزاری شایسته این جشنواره در سالهای آینده نیز با رفع کاستیها و نواقص کار انجام شود.
افراز در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در قالب این رویداد تلاش میکنیم تا با ارج نهادن به وفاداری و مجاهدت حضرت ابوالفضل (ع) زمینهای را برای هنرمندان فراهم کنیم تا با همین محوریت بتوانند تولید آثار فاخر و ارزشی داشته و در شهری که مزین و منصوب به حضرت ابوالفضل (ع) است، بتوانیم تجلیلی شایسته از منتخبان داشته باشیم.
دبیر جشنواره «وفا» بیان کرد: امیدواریم آثار منتخب در قالب یک نمایشگاه در معرض دید قرار گرفته و علاقهمندان بتوانند از این آثار دیدن کنند.
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