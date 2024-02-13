تساوی «الوحده» برابر «الشارجه» با گلزنی احمد نوراللهی

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال امارات، امروز سه شنبه تیم «الوحده» میزبان «شارجه» بود که این دیدار در پایان با تساوی یک به یک به پایان رسید.

احمد نوراللهی لژیونر ایرانی «الوحده» در این دیدار از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت و به طور کامل بازی کرد. وی موفق شد با گلزنی در دقیقه ۳۱ تیمش را پیش بیندازد اما «تاگلیابو» در دقیقه ۶۳ بازی را به تساوی کشاند.

الوحده با این یک امتیاز ۲۱ امتیازی شد و به رتبه پنجم جدول رده بندی لیگ برتر امارات صعود کرد. شارجه هم با ۲۳ امتیاز در رده چهارم حضور دارد.