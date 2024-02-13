به گزارش خبرنگار مهر، در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال امارات امروز از ساعت ۱۸ تیم «الاتحاد کلبا» با هدایت فرهاد مجیدی میزبان «خور فکان» بود که این دیدار در پایان با تساوی بدون گل به پایان رسید.

گل‌های این دیدار را «لورنسی» (۶۲) برای «خور فکان» و «النقبی »(۹۰+۸) برای الاتحاد به ثمر رساندند.

مهدی قایدی لژیونر ایرانی الاتحاد کلبا در این دیدار از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت و به طور کامل بازی کرد و در دقیقه ۸۲ با کارت زرد داور جریمه شد.

تیم الاتحاد با این تساوی سیزده امتیازی شد و در رده یازدهم لیگ برتر امارات باقی ماند. الاتحاد در ۴ دیدار اخیر خود در لیگ امارات ۲ تساوی و ۲ شکست را متحمل شده است.