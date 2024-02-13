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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۰۳

یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا؛

دروازه بان الهلال دیدار با سپاهان را از دست داد

دروازه بان الهلال دیدار با سپاهان را از دست داد

دروازه بان دوم تیم فوتبال الهلال عربستان به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیمش در دیدار با سپاهان ایران نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و الهلال عربستان در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۳ باید شامگاه شنبه ۲۶ بهمن از ساعت ۱۹:۳۰ و در ورزشگاه نقش جهان اصفهان رو در روی هم قرار گیرند.

طبق اعلام سایت «alyaum»، «حبیب الوطیان» دروازه دوم تیم الهلال که در تمرینات روز گذشته این تیم دچار آسیب دیدگی شده بود به دلیل مصدومیت نمی‌تواند تیمش را در بازی با سپاهان همراهی کند.

کاروان الهلال شامگاه سه شنبه ۲۴ بهمن وارد اصفهان خواهد شد و اعضای این تیم فردا چهارشنبه ۲۵ بهمن یک جلسه تمرینی را در ورزشگاه نقش جهان برگزار خواهند کرد. لازم به ذکر است که الهلال برای دومین بار در این فصل است که عازم ایران می‌شود؛ پیش از دیدار با سپاهان کاروان این تیم برای دیدار با نساجی راهی تهران شده بود که آن بازی با برتری نماینده عربستان به پایان رسید.

کد مطلب 6023741
بهنام روان پاک

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