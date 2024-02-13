خوزستان عملکرد موفقی در بهبود فضای کسب و کار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب عصر امروز سه‌شنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان اظهار کرد: در جلسه امروز چندین موضوع مورد بررسی قرار گرفت که یکی از موارد مطرح شده مربوط به تعیین میزان افت یا هدررفت گندم در مراحل مختلف بود.‌

وی افزود: بنا شد پیشنهاد کارشناسی که در خصوص تعیین میزان افت یا هدررفت گندم مطرح بود، اجرایی شود که این مساله که به نوعی مورد اختلاف بود، حل و فصل شود.

حسینی محراب ادامه داد: موضوع دیگر در مورد ارزش افزوده در حمل و نقل بود که مطابق قانون این بخش معاف از مالیات است اما در بخش‌های بالاسری ارزش افزوده محاسبه می‌شود که این امر منشأ اختلاف نظر بود که بنا شده این موضوع در جلسه‌ای که در تهران توسط سازمان امور مالیاتی برگزار می‌شود، با مصوبه‌ای تعیین تکلیف شود.

استاندار خوزستان گفت: دستور کار دیگری که مطرح شد در خصوص طبقه‌بندی مشاغل در حوزه‌های پیمانکاری و کارگری بود که مباحث و پیشنهادات خوبی در این زمینه مطرح شد که خروجی آن برای تعیین تکلیف نهایی از طریق مکاتبه با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری خواهد شد.

حسینی محراب عنوان کرد: بر اساس ارزیابی اتاق بازرگانی ایران، استان خوزستان در زمینه بهبود فضای کسب و کار عملکرد موفقی داشته است.

استاندار خوزستان گفت: این ارزیابی مثبت نتیجه کار جمعی بخش‌های مختلف از جمله اصناف، اتحادیه‌ها، بازرگانان و… است و امیدواریم شرایط از این نیز بهتر شود.