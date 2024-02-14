به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا به مراحل حذفی خود رسیده است و ۱۶ تیم صعود کننده از مرحله گروهی باید در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف هم بروند.

در سال ۱۹۶۵ قانونی تصویب شد که بر اساس آن در صورتی که مجموع گل‌های دو تیم در دو دیدار رفت و برگشت برابر باشد تیمی که گل زده بیشتری در خانه حریف داشته باشد برنده بازی خواهد شد.

اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) در فصل ۲۰۲۱ تصمیم گرفت پس از ۵۶ سال قانون جنجالی گل زده در خانه حریف را لغو کند تا عدالت بیشتری در دیدارهای رفت و برگشت برقرار شود. این دوره از رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا سومین دوره‌ای خواهد بود که در صورت تساوی تیم‌ها در مجموع دو بازی رفت و برگشت، قانون جدید تعیین کننده تیم برتر خواهد بود.

بر اساس این قانون در صورت تساوی تیم‌ها در مجموع دو بازی رفت و برگشت، در انتهای بازی برگشت تیم‌ها در دو وقت ۱۵ دقیقه‌ای به مصاف هم خواهند رفت و در صورتی که تیم برنده در این دو نیمه مشخص نشود ضربات پنالتی تعیین کننده تیم برتر خواهد بود.