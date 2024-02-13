به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام الله نور کریمی تبار عصر سه شنبه در مراسم میلاد حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و روز پاسدار در جمع خانواده‌های پاسدار که در مصلی شهر ایلام برگزار شد، گفت: خط مشی پاسدار، همسر پاسدار و فرزند پاسدار همان خطی است که امام حسین (ع) در کربلا ترسیم کرد.

نماینده ولی فقیه در استان اظهار کرد: سپاه بازوی توانمند ولایت است و در هر عرصه‌ای که نیاز باشد پاسدار پیشگام است و لذا از تفریحات و آرامش خود گذشته‌اند تا به مردم خدمت کنند.

امام جمعه ایلام با بیان اینکه پاسداران زندگی خود را در مسیری قرار داده‌اند که جلب رضایت امام زمان (عج) است تصریح کرد: پاسدار در معنویت، رشادت، فداکاری و سبقت‌گیری در امور خیری پیشگام است؛ آن وقت که پاسدار، به جای وقتی که برای خانواده دارد در خدمت به جامعه است. پر کردن این خلا به عهده همسر پاسدار هست.

امام جمعه ایلام تأکید کرد: همسر پاسدار وظایفی مهمی همچون تربیت فرزند صالح و تلاش برای معنویت‌افزایی همسر و خانواده را بر عهده دارد و در جهاد و انفاق به همسرش کمک می‌کند که پیشگام باشد.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار ادامه داد: امام حسین (ع) در وصیتی که دارد ما را به تقوا دعوت کرده است، اگر بخواهیم از نابسامانی و مشکلات عبور کنیم باید تقوای الهی پیشه کنیم.

امام جمعه ایلام با اشاره به اینکه باید بدانیم که در گذشته کجا بودیم و در زمان طاغوت در چه جایگاهی قرار داشتیم اظهار کرد: قبل از انقلاب آمریکایی‌ها از ما حق توحش می‌گرفتند، یعنی ایرانی وحشی است و سران کشور هم قبول کرده بودند و به آن‌ها این حق داده بودند که هر جنایتی می‌توانند انجام دهند و در این شرایط بود که امام خمینی (ره) به میدان آمد. و فریاد امام برای عزت بخشی به ایرانیان شروع شد و ما را از ذلت نجات داد.

نماینده ولی فقیه در استان در ادامه بیان داشت: باید بدانیم که امروز در کجا و در چه سطحی قرار داریم، به برکت انقلاب و رشادت پاسداران به کوچک‌ترین حرکت دشمنان مقتدرانه پاسخ داده می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار با اشاره به زمانی که پیشرفته‌ترین پهپاد آمریکایی وارد مرز ما شد مورد اصابت موشک ما قرار گرفت افزود: به برکت همین انقلاب است که زمانی که سردار ما را ناجوانمردانه زدند، عین‌الاسد مورد غرش موشک‌ها قرار گرفت و آن را با خاک یکسان کرد و این قدرت انقلاب اسلامی است.

وی تأکید کرد: نباید دستاوردهای امروز و آمریکایی را که در باتلاقی فرو رفته و نمی‌تواند خارج شود را فراموش کنیم. غزه بعد از ۱۶ سال محاصره بیش از چهار ماه با الهام‌گیری از انقلاب ما ارتش رژیم صهیونیستی را به ذلت نشانده و این نشان دهنده عظمت انقلاب ما است.

امام جمعه ایلام با بیان اینکه با غرور می‌گوییم پای صندوق‌های رأی می‌آییم چون انقلاب به ما عزت داده است اضافه کرد: فراموش نمی‌کنیم که انقلاب، اسلام را زنده کرد و کسی ذره‌ای وطن‌پرستی داشته باشد باید پای صندوق‌های رای حاضر شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار در ادامه اظهار کرد: انتخابات تکلیف امروز ماست و اگر ما نیاییم سرنوشت خود تعیین تکلیف کنیم دیگران برای تعیین تکلیف خواهند کرد.

نماینده ولی فقیه در استان در پایان بیان داشت: راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان داد که مردم همواره در پرتو ولایت قرار دارند و انقلاب اسلامی را دوست دارند.