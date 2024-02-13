راه اندازی ۱۷۴ واحد صنعتی و تولیدی در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری شامگاه سه شنبه در نشست معاون وزیر صمت با فعالان تولیدی و اقتصادی گیلان اظهار کرد: تولیدکنندگان و تلاشگران اقتصادی و تولیدی گیلان خستگی، مشکلات و چالش‌ها را خسته کرده‌اند.

وی با اشاره به برخی مشکلات صاحبان تولید و اشتغال افزود: وجود مشکلات ارزی، تأمین مالی و مواد اولیه و مسائل بانکی از اهم چالش‌های تولیدکنندگان است.

مدیرکل صمت گیلان با انتقاد از عملکرد ضعیف بانک‌ها در قبال تولید بیان کرد: بانک‌ها در مسیر تولید قدم گذاری نمی‌کنند.

پورحیدری از فعالیت ۱۷ هزار واحد صنفی و صنعتی در گیلان خبر داد و اضافه کرد: ۱۷۴ واحد صنعتی با بیش از ۵۲ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۸ هزار و ۸۰۰ نفر در گیلان ایجاد شده است.

وی از احیای ۱۱۵ واحد صنعتی و تولیدی در گیلان خبر داد و افزود: برای احیا و فعال سازی این تعداد واحدهای تولیدی بیش‌از ۱,۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار صرف شده است.

مدیرکل صمت گیلان از فعالیت بیش از ۱۸۰۰ واحد صنعتی (دارای پروانه صنعتی فعال) در استان خبر داد و اضافه کرد: ما ۱۸۰ پروژه و طرح صنعتی با پیشرفت بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در گیلان وجود دارد که پیش بینی می‌شود با راه اندازی این طرح‌ها تا اواخر امسال و برخی تا اواسط سال آینده زمینه اشتغال ۶ هزار و ۱۸۵ نفر دیگر با با سرمایه گذاری ۵۴ هزار میلیارد تومان فراهم شود.

پورحیدری از شناسایی ۳۴۵ واحد صنعتی راکد در گیلان خبر داد و بیان کرد: از این تعداد ۱۴۵ واحد صنعتی راکد قابلیت احیا را دارند.