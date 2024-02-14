ورزش نمی تواند خطر قلبی ناشی از مصرف نوشابه را تعدیل کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان کانادایی دریافتند که حتی ۱۵۰ دقیقه فعالیت بدنی هفتگی توصیه شده برای محافظت در برابر بیماریهای قلبی عروقی، در مقابله با عوارض جانبی نوشیدنیهای شیرین شده قندی کافی نیست.
«ژان فیلیپه دروین-چارتیر»، محقق ارشد از دانشکده داروسازی لاوال در کبک کانادا، گفت: «فعالیت بدنی خطر ابتلاء به بیماریهای قلبی عروقی مرتبط با نوشیدنیهای شیرین شده قندی را به نصف کاهش میدهد، اما آن را به طور کامل از بین نمیبرد.»
محققان خاطرنشان کردند که نوشیدنیهای شیرین شده با قند بزرگترین منبع قندهای اضافه شده در رژیم غذایی است.
برای این مطالعه، آنها دادههای مربوط به حدود ۱۰۰۰۰۰ بزرگسال را که به طور متوسط سه دهه تحت نظر بودند، تجزیه و تحلیل کردند.
کسانی که بیش از دو بار در هفته نوشیدنیهای شیرین قندی مصرف میکردند، بدون در نظر گرفتن میزان فعالیت بدنی شأن، با خطر بیشتر ابتلاء به بیماریهای قلبی روبرو بودند.
محققان خاطرنشان کردند که با مصرف روزانه این نوع نوشابهها، خطر ابتلاء به بیماری قلبی حتی بیشتر میشود.
دروین-چارتیر خاطرنشان کرد: «نوشابه های شیرین موجود در این مطالعه شامل نوشابه گازدار، لیموناد و کوکتل میوه است. این مطالعه به طور خاص نوشیدنیهای انرژی زا را در نظر نگرفته است، اما آنها نیز حاوی دوزهای سنگین قند هستند.»
محققان دریافتند که نوشیدنیهای حاوی شیرین کنندههای مصنوعی با خطر بیشتری از بیماریهای قلبی همراه نبودند.
وی در ادامه تاکید کرد: «جایگزینی نوشیدنیهای شیرین با نوشیدنیهای رژیمی خوب است، زیرا میزان قند را کاهش میدهد. اما بهترین گزینه نوشیدنی همچنان آب است.»
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