دستاوردهای نظام اسلامی نیازمند تبیین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر اصفری صبح چهارشنبه در مراسم روز جانباز و آغاز ماه شعبان در اداره کل تعاون مازندران با تبریک اعیاد شعبانیه و عنوان اینکه مقام امام حسین (ع) پیش خداوند بسیار ارزشمند است، با اشاره به جهاد تبیین و تأکیدات مقام معظم رهبری گفت: دولت و نظام کارآمدی فراوانی دارد که باید بازگو شود.

وی با تبریک میلاد باسعادت امام سجاد (ع) ادامه داد: امام سجاد (ع) در قالب دعا و نیایش به تبیین گری قیام عاشورا پرداخته است.

وی با بیان اینکه تبیین معارف در قالب دعا از سوی حضرت سجاد صورت گرفته است به ویژگی اهل بیت (ع) اشاره کرد و گفت: ما باید اهل بیت را الگوی خود قرار دهیم.

حجت الاسلام اصغری با تاکید براین که انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن نیازمند تبیین است، افزود: باید خدمات انقلاب اسلامی بازگو شود زیرا دشمن در حال تلاش است تا خدمات نظام منحوس پهلوی را بزک کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اظهار اینکه جهاد تبیین فقط مربوط به طلاب نیست زیرا هرجا از ولایت دور شدیم مشکلات ما بیشتر شده است، افزود: مردم ما دیندار هستند و با همه مشکلات پای نظام ایستادند.

حجت الاسلام اصغری از انتخابات و راهپیمایی به عنوان رفراندوم باشکوه یاد کرد و گفت: به فرمایش مقام معظم رهبری به قله نزدیک هستیم و باید ایستادگی کنیم.