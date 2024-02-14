صدور هشدار نارنجی هواشناسی در چهارمحال و بختیاری

مهران چراغپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: آسمان استان برای امروز تا بعدازظهر صاف است و بعد از آن رشد ابر را در اکثر نقاط استان داریم.
وی تصریح کرد: از اواخر وقت امشب یا صبح پنجشنبه از نیمه غربی و بهویژه شمال غرب بارندگیها آغاز میشود و به تدریج تا اواخر روز پنجشنبه بقیه استان در دامنه فعالیت این سامانه بارشی قرار میگیرد.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری روز جمعه کل استان شاهد بارندگی بهصورت باران و در نواحی کوهستانی و سردسیر برف و باران خواهد بود.
وی از صدور هشدار سطح نارنجی برای این سامانه بارشی خبر داد و عنوان داشت: احتمال لغزندگی سطح جادهها در نواحی سردسیر و گردنههای استان وجود دارد.
چراغپور تاکید کرد: با توجه به اینکه در پایان هفته قرار داریم توصیه میشود، از سفرهای غیرضروری اجتناب شود و در صورت لزوم رانندگان تجهیزات زمستانه به همراه داشته باشند.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: احتمال بالا آب رودخانهها و سیلابی شدن مسیلها در این مدت وجود دارد، از همین رو به عشایر، دامداران و گردشگران توصیه میشود در اطراف رودخانهها توقف نداشته باشند.
وی گفت: همچنین طی مدت فعالیت این سامانه از صعود به ارتفاعات برای کوهنوردی، طبیعتگردی یا چرای دام خودداری شود چراکه احتمال وقوع رعد و برق و صاعقه وجود دارد.
چراغپور افزود: شیلاتداران نسبت به تنظیم آب ورودی به استخرها اقدام کنند تا از بروز حوادث جلوگیری شود.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری فعالیت این سامانه بارشی را توأم با وزش باد نسبتاً شدید عنوان و خاطرنشان کرد: این امر میتواند منجر به کولاک برف و کاهش دید شود.
وی ادامه داد: همچنین با خروج این سامانه در روز شنبه شاهد کاهش دما، مهآلودگی و کاهش دید خواهیم بود و توصیه میشود تمهیدات لازم در این زمینه به عمل آید.
چراغپور بیان داشت: برای نیمه غربی استان، شهرستانهای کوهرنگ و بخشهایی از اردل فعالیت این سامانه تا روز دوشنبه ادامه دارد اما با شدت کمتر.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری اوج فعالیت این سامانه بارشی را برای اواخر روز پنجشنبه و جمعه دانست و خاطرنشان کرد: توصیه میشود، ارگانهای ذیربط آمادگی لازم را برای مقابله با حوادث احتمالی داشته باشند.
