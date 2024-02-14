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۲۵ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۳۱

زلزله ۶.۱ ریشتری ساحل شیلی را لرزاند

زلزله ۶.۱ ریشتری ساحل شیلی را لرزاند

زمین لرزه ای به بزرگی ۶.۱ ریشتر شهر ساحلی هوآسکو در شیلی را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۶.۱ ریشتر روز چهارشنبه در نزدیکی شهر ساحلی هوآسکو در شیلی رخ داد. این رویداد لرزه‌ای که در عمق ۳۸ کیلومتری زمین رخ داد، توسط مرکز زمین شناسی ملی شیلی گزارش شده است. مرکز لرزه نگاری مدیترانه ای اروپا در حال حاضر اطلاعات بیشتری در مورد مکان دقیق، خسارات یا تلفات این حادثه ارائه نکرده است.

اگرچه زلزله‌ای با این بزرگی به عنوان نسبتاً قوی طبقه بندی می‌شود، ممکن است آسیب جزئی به ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها وارد کند. شیلی به دلیل حرکت مداوم صفحات تکتونیکی در زیر سطح خود، زلزله‌های مکرری را تجربه می‌کند.

در حالی که ساکنان هوآسکو و شهرهای مجاور با نگرانی منتظر به‌روزرسانی‌های بیشتر هستند، تیم‌های واکنش اضطراری برای ارزیابی خسارت اعزام شده‌اند. دولت شیلی اداره اضطراری ملی خود را برای هماهنگی تلاش‌های امدادی و ارائه کمک به آسیب‌دیدگان فعال کرده است.

کد مطلب 6024143

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