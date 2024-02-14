ارایه تسهیلات مسکن ایثارگران در روزهای آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم اروز، مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران، اظهار کرد: با عنایت به عدم پیش‌بینی تسهیلات مسکن ایثارگران در قانون بودجه ۱۴۰۲، بنیاد شهید و امور ایثارگران مطابق سنوات گذشته پیشنهاد تسهیلات مسکن هر واحد مسکونی را بر اساس نرخ تورم به دولت ارائه کرد.

وی افزود: پس از بررسی و اخذ نظرات دستگاه‌های متولی در نهایت در تاریخ ۱۴ آبان سال جاری با مساعدت دولت در هیئت محترم وزیران به تصویب رسید، اما بانک مرکزی پس از تعیین سهمیه بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات مسکن ایثارگران را به ارائه تضمین نامه پرداخت مابه‌التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه منوط کرد.

اروز با اشاره به اینکه پس از پیگیری‌های مستمر بنیاد، سازمان برنامه و بودجه در تاریخ ۲۱ بهمن نسبت به صدور تضمین نامه به بانک‌های عامل تعیین شده ارائه تسهیلات مسکن ایثارگران موافقت کرد، گفت: امیدواریم در روزهای آینده شاهد پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانک‌های عامل باشیم.

مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران خاطرنشان کرد: بر اساس تصویب نامه هیئت وزیران نرخ تسهیلات مسکن برای شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر ۶۰۰ میلیون، مراکز استان‌ها ۵۰۰ میلیون، شهرستان‌ها ۴۰۰ میلیون و روستاها ۳۰۰ میلیون تومان با کارمزد ۴ درصد و اقساط ۲۰ ساله در نظر گرفته شده است.