جهاد تبیین نیاز اصلی جامعه و نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار ظهر چهارشنبه در آیین اختتامیه کنگره شعر طلوع سرخ در ایلام اظهار کرد: خدا را شاکر هستیم که در فضایی قرار داریم که بوی عطر شهدا پیچیده است.

وی بیان کرد: آمریکا قبل از انقلاب برای ما ایرانی‌ها ارزش قائل نبودند، این امام خمینی (ره) بود که فریاد زد ذلت را نمی‌خواهیم و عزت می‌خواهیم و انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت.

امام جمعه ایلام بیان کرد: امروز آمریکا را تحقیر کرده‌ایم، به برکت خون شهدا امروز پیشرفته‌ترین پهپاد آنها را که وارد حریم کشور ما شد، متلاشی کردیم.

حجت‌الاسلام الله نور کریمی تبار اضافه کرد: برای اولین بار بعد جنگ جهانی دوم، در موشک باران عین الاسد همینه آمریکا شکست.

وی افزود: ثمره تلاش‌های حاج قاسم سلیمانی امروز شکل گیری و توسعه جبهه مقاومت در خارج از مرزها است.

امام جمعه ایلام گفت: مقاومت امروز ملت مسلمان جهان در غزه، یمن و سوریه به برکت انقلاب اسلامی ایران است.

وی افزود: جهاد تبیین از مهمترین مسائل برای جوانان امروزی است، باید در عرصه فرهنگ و شعر و ادبیات نسل جوان را با گذشته و وضعیت کنونی جامعه آشنا کنیم.

وی تصریح کرد: رسالت همه ما این است که پاسدار خون حاج قاسم باشیم و در این مقطع همه ما باید تبیین گر پیشرفت امروز کشور باشیم.

امام جمعه ایلام اظهار کرد: باید جوانان و نوجوانان را برای حضور در پای صندوق‌های رای تشویق کنیم و این وظیفه همگانی است.

حجت‌الاسلام کریمی تبار بیان کرد: امیدوارم بتوانیم دین خود را به نظام و کشور ادا کنیم چراکه دشمن در حال تلاش برای شست و شوی ذهن جوانان است و وظیفه داریم جوانان را نقشه‌های دشمن آگاه کنیم.