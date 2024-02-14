اقتصاد کشور دچار وادادگی ارزی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمدعلی یوسفی عصر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران اظهار کرد: گیلان سرزمین دانشمند خیز و فخر آفرین است و باید به توانمندی‌ها و قابلیت‌های این استان پرداخت.

وی با اشاره به اینکه رسانه‌ها مهمترین ابزار جهاد تبیین هستند، افزود: این ابزار مهم باید مورد حمایت قرار گیرند.

داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان رهبری در گیلان با بیان اینکه راه حل مشکلات اقتصادی، اقتصاد مقاومتی است، گفت: تمام گره‌های اقتصادی و معیشتی مردم از مسیر عملکرد بانک‌ها می‌گذرد.

یوسفی با اشاره به طرح اصلاح الگو و قانون بانکداری بیان کرد: اصلاح قانون بانکداری منجر به سالم سازی اقتصاد جامعه می‌شود.

وی با بیان اینکه گفتمان اقتصادی مجلس بر پایه اقتصاد مقاومتی نیست، افزود: اجرای اقتصاد مقاومتی باید در سفره‌های مردم قابل لمس باشد.

داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان رهبری در گیلان با اشاره به شرح وظایف نمایندگان مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: نظارت بر عملکرد تمام نهادهای وابسته به رهبری در بخش‌های مختلف مورد تاکید قرار گیرد.

یوسفی با بیان اینکه مجلس خبرگان باید بر جهت گیری های قولی سه گانه نظارت کند، گفت: حل مشکلات در بخش‌های مختلف با کمک سایر قوا باید مو نظر نمایندگان مجلس خبرگان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس خبرگان رهبری جریان جهاد تبیین و مطالبه گری را راه اندازی کنند، افزود: استفاده از ظرفیت خطبه‌های ائمه جمعه برای مطالبه گری و جهاد تبیین مورد تاکید است.

داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان رهبری در گیلان با بیان اینکه اقتصاد ایران دچار وادادگی ارزی است، گفت: ساماندهی بازار ارز می‌تواند کشور را از چالش اقتصادی نجات دهد.