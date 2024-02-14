به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زبردست امروز چهارشنبه در نشست با معاونان اداره کل دامپزشکی لرستان با اشاره به اینکه در ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری بیش از ۳۴ هزار آزمایش در مرکز تشخیص بیماریهای دامی انجام شده است، اظهار داشت: تأمین سلامت دام و فرآوردههای خام دامی نیازمند انجام آزمایشهای مختلف از سطح مزارع پرورش تا سطح مراکز عرضه است.
وی گفت: دامپزشکی استان در ۱۰ ماه ابتدایی امسال اقدام به نمونهبرداری و انجام بیش از ۳۴ هزار مورد آزمایش شامل آزمایشهای ویروسی، میکروبی، قارچی، انگلی، تقلبات شیر و سایر فرآوردههای خام دامی کرده است.
مدیرکل دامپزشکی لرستان، گفت: باتوجهبه اقدامات انجامگرفته و تجهیز آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی استان همه آزمایشهای موردنیاز صنعت دام و طیور استان و همچنین آبزیان در مرکز تشخیص بیماریهای دامی وابسته به این اداره کل انجام میشوند.
زبردست، تأکید کرد: آزمایش بر روی نمونههای دامی در آزمایشگاهها به حفظ ایمنی، کیفیت، سلامت غذایی و همچنین تشخیص بهموقع و دقیق بیماریهای دامی برای حفظ سرمایههای دامی استان کمک میکند.
نظر شما