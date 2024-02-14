به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره که عصر چهارشنبه همزمان با اعیاد شعبانیه در شهرستان مرزی بیله‌سوار برگزار شد، از آثار برتر نمایش و گروه‌های تئاتر برگزیده در بخش‌های مختلف اعم از تئاتر صحنه‌ای و خیابانی تجلیل شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل اظهار کرد: دومین جشنواره منطقه‌ای مرزداران به میزبانی بیله‌سوار برگزار و از بین ۴۸ اثر ارسالی به دبیرخانه از برترین آثار در بخش‌های نمایشنامه، کارگردانی و بازیگری با اهدای لوح سپاس و هدایای ویژه قدردانی شد.

امیر رجبی تصریح کرد: علاوه بر اردبیل، در این جشنواره هنرمندانی از استان‌های کردستان، قزوین، آذربایجان شرقی، خوزستان و کرمانشاه حضور داشتند که در پایان از نمایش‌ها و آثار برتر تجلیل شد.

وی گفت: نمایش «۱۳۲۰» از شهرستان بیله‌سوار به عنوان اثر منتخب معرفی شد و از فرهاد طوفان و یوسف دادجو به عنوان هنرمندان مطرح این استان در قالب جشنواره تئاتر مرزداران تجلیل و دیپلم افتخار به آنها اهدا شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل افزود: این جشنواره در ۲ بخش خیابانی و تئاتر صحنه‌ای برگزار شد که در بخش خیابانی نیز نمایش «شنا در زمستان» از کرمانشاه توانست در جایگاه برتر قرار گرفته و دیپلم افتخار کارگردانی نیز به المیرا منتظری از مرند آذربایجان شرقی اهدا شد.

رجبی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: جشنواره تئاتر مرزداران به یاد غیورمردان مرزنشین شهرستان بیله‌سوار و در حادثه ۱۳۲۰ رویارویی سربازان مرزی ایران با اتحاد جماهیر شوروی برگزار می‌شود تا یاد و خاطره این شهدا گرامی داشته شود.

وی اضافه کرد: در کنار این مراسم، سعی کردیم از خانواده شهید مرزدار یوسف پیران نیز تجلیل داشته باشیم تا بتوانیم در قالب این رویداد قدردان مجاهدت چنین مرزداران غیرتمند باشیم.

رجبی بیان کرد: آثار تولید شده در قالب این جشنواره از غنای مناسبی برخوردار بوده و ما توانستیم در قالب این رویداد رشته هنری تئاتر و نمایش را به سمت کیفی سازی تولید سوق دهیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل به برگزاری دومین جشنواره شعر طنز نیز به میزبانی شهرستان نیر اشاره کرد و ادامه داد: در شهرستان نیر این جشنواره فرصت حضور شاعرانی را فراهم کرد تا ما بتوانیم همزمان با اعیاد شعبانیه فضای مناسب شادی و سرور را برگزار کنیم.