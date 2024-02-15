اهتمام وزارت نیرو برای تکمیل پروژه های آب و فاضلاب در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقار مهدی زاده عصر چهارشنبه در بازدید از پروژه‌های آب و فاضلاب استان ایلام شامل تصفیه خانه آب ملکشاهی و تصفیه خانه فاضلاب شهر ایلام با بیان اینکه یکی از پروژه‌هایی که دچار عقب ماندگی شده، همین پروژه ملکشاهی است، اظهار کرد: تکمیل پروژه براساس اولویت بندی اجرا، زمان بندی اجرا و همچنین تأمین و نصب تجهیزات ضروری است‌.

وی اظهار داشت: این پروژه باید هرچه سریع‌تر تکمیل و وارد مدار بهره برداری شود.

مهدی زاده بیان کرد: سه پروژه تصفیه خانه آب شهر ملکشاهی، ارتقای تصفیه خانه فاضلاب شهر ایلام و اجرای باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ایوان از جمله پروژه‌هایی است که وزیر نیرو بر تکمیل آنها تاکید دارند.

مدیرعامل آبفای استان نیز در رابطه با ارتقا تصفیه خانه فاضلاب شهر ایلام گفت: بخش سازه‌ای یا سیویل تمام شده، بخش خرید و نصب تجهیزات الکترومکانیکال انجام گرفته و مشکل اصلی این پروژه مشکلات مالی است که در صورت تزریق اعتبار لازم سعی بر این است تا در هفته دولت در شهریور ماه سال ۱۴۰۳ به بهره برداری برسد.

پرویز ناصری، ضمن ارائه گزارشی از روند اجرای پروژه، گفت: این پروژه از سال ۹۱ آغاز اما روند اجرای خوبی نداشته که به دلیل کمبود اعتبارات به حالت تعلیق درآمده بود.

ناصری افزود: خوشبختانه با همت جهادی دولت سیزدهم منابع اعتباری خوبی برای آن در نظر گرفته و مجدداً در دستور کار قرار گرفت است.

تصفیه خانه فاضلاب ایلام در افق طرح جمعیتی بالغ بر ۳۵۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار خواهد داد.

همچنین در پایین این سفر طی نشستی با شورای معاونین شرکت ضمن بررسی وضعیت جاری شرکت و برنامه‌ها و توصیه‌های لازم برای تکمیل پروژه‌های اولویت دار و همچنین آمادگی لازم برای عبور از تابستان ۱۴۰۳ را ارائه شد.