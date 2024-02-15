سرهنگ مهدی مهران‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق، حین کنترل خودروهای عبوری در جاده مواصلاتی شهرستان، ماموران پلیس یگان امداد به همراه سازمان دامپزشکی شهرستان مانه و سملقان یک دستگاه خودروی مزدا و یک خودرو نیسان باری مشکوک و آن ها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی در ادامه افزود: در بررسی‌ و بازرسی از خودروهای مذکور مشخص شد که احشام گوشتی مورد نظر قاچاق بوده و به صورت غیر قانونی از شهرستان در حال خارج شدن به مقصد استان‌های شمالی کشور بود دام ‌های توقیفی (گاو) فاقد مدارک و مجوز قانونی حمل و توزیع از سازمان دامپزشکی بوده و سپس طی هماهنگی با قاضی کشیک تعزیرات و بازرسان اداره دامپزشکی و جهاد کشاورزی صورت گرفته محرز شد که احشام خارج از شبکه عرضه قانونی بوده و متهمان و خودروها حسب دستور مقام قضایی به پلیس آگاهی شهرستان دلالت شد.

سرهنگ مهران فر با اشاره به اینکه کارشناسان دام و احشام قاچاق را حدود ۴ راس دام سنگین (گاو) و به ارزش تقریبی دو میلیارد و پانصد میلیون ریال می باشد اظهار داشت: متهمان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

این مقام انتظامی گفت: احشام قاچاق تحویل سازمان دامپزشکی شد.